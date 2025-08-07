Advertisement

لبنان

أبي رميا: جان جبران مثال للمدير الانساني

Lebanon 24
07-08-2025 | 04:04
كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "إكس": "من القلب الى الصديق جان جبران الذي تميّز خلال مسؤولياته على رأس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالمناقبية والصدق والتفاني اللامحدود بالرغم من كل الظروف العصيبة التي مرّ بها لبنان. كان ولا يزال مثالاً للمدير الإنساني، ابن البيت القريب من الجميع. وكل التمنيات بالتوفيق لابن مدينة جبيل، ربيع خليفة، لإدارة المؤسسة في هذه المرحلة الانتقالية والدقيقة".
