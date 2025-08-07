أبي رميا: جان جبران مثال للمدير الانساني

كتب النائب عبر منصة "إكس": "من القلب الى الصديق جان الذي تميّز خلال مسؤولياته على رأس وجبل بالمناقبية والصدق والتفاني اللامحدود بالرغم من كل الظروف العصيبة التي مرّ بها لبنان. كان ولا يزال مثالاً للمدير الإنساني، ابن البيت القريب من الجميع. وكل التمنيات بالتوفيق لابن مدينة ، ربيع ، لإدارة المؤسسة في هذه والدقيقة".

Advertisement