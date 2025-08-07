Advertisement

لبنان

قبل بدء جلسة "حصر السلاح".. هذا ما كُشف عن مشاركة وزراء الثنائي

Lebanon 24
07-08-2025 | 05:03
Doc-P-1401734-638901652350012108.png
Doc-P-1401734-638901652350012108.png photos 0
أفادت أوساط الثنائيّ الشيعيّ للـLBCI أن الاتجاه الآن هو للمشاركة في الجلسة التي تبقى رهن المشاورات المستمرة على اكثر من مستوى.

وحسب الأوساط، فإنّ الثنائي يعمل على ايجاد صيغة تصحح المسار بالنسبة اليه.
بالتوازي، أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين إلى أنّه "مبدئيا سنشارك في الجلسة ولكن لا شيء مؤكد".
