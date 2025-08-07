Advertisement

لبنان

حنكش: "لو إيران بتحل عن سما ربنا شو بكون منيح"

Lebanon 24
07-08-2025 | 05:40
كتب النائب الياس حنكش عبر "إكس": لو إيران بتحل عن سما ربنا شو بكون منيح".
وقال: "يهتموا بشعبن، ويتركونا نحل مشاكلنا بين بعض!".
