لبنان

الجيش ينضم إلى "مجموعة التنين"... والمملكة المتحدة تجدّد التزامها بدعمه

Lebanon 24
07-08-2025 | 06:17
افادت السفارة البريطانية في بيان أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل شارك في "مجموعة التنين Dragon Group " التي استضافتها المملكة المتحدة بين 4 و5 آب، يرافقه الملحق العسكري البريطاني المقدم تشارلي سميث، "كرمزللشراكة العسكرية القوية بين لبنان والمملكة المتحدة".
ولفت البيان الى أن"مجموعة التنين هي مبادرة بريطانية للحوار بين قادة الجيش من منطقة الشرق الاوسط، التي بدأت  عام 2018 باجتماع على متن السفينة الحربية البريطانية دراغون. ضمت المجموعة في البداية تسعة دول، ثم تطورت لتعكس المشهد الأمني في المنطقة. ويؤكد انضمام لبنان هذا العام على أهميته الاستراتيجية وشراكته الراسخة مع المملكة المتحدة في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وأقيم الاجتماع التاسع هذه السنة في إدنبرة – اسكتلندا، تزامنًا مع العرض العسكري الشهير عالميًا في المدينة (Military Tattoo).

وأشار البيان إلى أن "العماد هيكل التقى رئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال سير طوني رادكين وقادة الجيش من الشرق الأوسط. وركزت النقاشات على تعزيز التعاون الثنائي والأمن الإقليمي واستمرار دعم المملكة المتحدة للجيش اللبناني باعتباره المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان".

ولفت إلى أن "الزيارة تؤكد التزام المملكة المتحدة باستقرار لبنان وسيادته. منذ عام ٢٠٠٩، قدّمت المملكة المتحدة أكثر من ١٦١ مليون جنيه إسترليني دعمًا للمؤسسات الأمنية اللبنانية، بما في ذلك ١٠٦ ملايين جنيه إسترليني كمساعدات مباشرة للجيش اللبناني من خلال التدريب والمعدات والبنية التحتية". وأوضح أن "المملكة المتحدة تواصل دعمها للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٧٠١ الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية".
 
