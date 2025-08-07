Advertisement

لبنان

باسيل: يلّي بيآمن بقضيته ما بيركع

Lebanon 24
07-08-2025 | 06:47
كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على حسابه على منصة "أكس":
‏"٧ آب ما كان نهار، هو مسيرة نضال ما بيخلص، نضال بيواجه منظومة بتخاف من الكلمة الحرة.
إتظاهرنا، انضربنا، إنحبسنا... بس ما سكتنا.
لأن يلّي بيآمن بقضيته ما بيركع، ويلّي من مدرسة الحرية والسيادة والاستقلال ما بينكسر".
