عون ترأس لجنة ترسيم الحدود مع قبرص واستقبل وفوداً دولية ونقابية

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الاجتماع الأول للجنة التي شكلها برئاسة وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمعنية بالتفاوض مع الجانب القبرصي بهدف التوصل الى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، وذلك استكمالا للمحادثات التي اجراها مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس خلال الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرا. وتم عرض للأسس التي سيتم التفاوض حولها وصولا الى اتفاقية الترسيم.واستقبل الرئيس عون المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط جان كريستوف كاريه، الذي قدم له انريكي بلانكو ارماس كمدير جديد لمكتب البنك الدولي في ، والذي سيتولى قيادة تطوير وتنفيذ اطار الشراكة القطرية ومختلف أدوات التعاون مع لبنان، التابعة لمجموعة البنك الدولي والتي تشمل البنك الدولي للانشاء والتعمير "ibrd"، مؤسسة التمويل الدولية "ifc" والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمار "miga"، كما سيدير الحوار الاستراتيجي اليومي مع الحكومة ودعم تنمية القطاع الخاص والتنسيق الوثيق مع الشركاء المتعددي الأطراف والجهات المحلية المعنية وتوفير القيادة الاستراتيجية لفريق عمل البنك في لبنان والاشراف على إدارة مكتب البنك الدولي في لبنان.وخلال الاجتماع تم عرض لمحفظة مشاريع البنك الدولي في لبنان، لاسيما تلك التي لا تزال تحتاج الى موافقة مجلس النواب.واستقبل الرئيس عون، وفدا من نقابة النقل السريع الجوي في لبنان – "AXAL" برئاسة مراد عون "NET GLOBAL" وعضوية: جون شديد "DHL"، حسن حجار "FEDEX"، روجيه سعادة "UCS/UPS"، عبدو جابر "DHL EXPRESS" وسليمان جابر "PARTNER TRUST TRADING".وقد عرض الوفد للصعوبات التي تواجهها شركات النقل السريع الجوي في لبنان على الرغم من الحجم الكبير لشحنات الاستيراد التي ترد عبرها يوميا والتي يفوق عددها 6 الاف شحنة، وتبرز هذه الصعوبات خصوصا في عملية التخليص الجمركي وعدم اعتماد النظم الالكترونية لتسهيل العمل.وقدم الوفد سلسلة اقتراحات لتحسين العمل في المطار والمرافىء والمعابر البرية للشحنات الواردة والصادرة والترانزيت وتنفيذ النافذة الوطنية الموحدة واعتماد المعالجة بناء على المخاطر وبرامج المشغل الاقتصادي المعتمد "AEO"، وضرورة التحول الكامل الى الرقمية في المستندات والدفع وبناء القدرات والتعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم الإصلاحات القانونية والتنظيمية.واكد الرئيس عون انه سيولي مطالب وفد النقابة اهتماما ويتابعها مع وزير المال وإدارة الجمارك، لافتا الى ان "العمل جار لمكننة الإدارات بشكل سليم ومتطور لوضع حد للفساد والأوضاع الشاذة التي يعاني منها المواطن في علاقته مع الإدارات والمؤسسات العامة"، وشدد على "ضرورة الإضاءة على المخالفات التي ترتكب والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون بهدف وضع حد لها ومعاقبة مرتكبيها".الى ذلك، كرم الرئيس عون المخرج اللبناني- البرازيلي العالمي جورج فيليب تقلا ومنحه وسام الاستحقاق اللبناني الفضي، احتراما لتاريخه الفني وتقديرا للموهبة التي عبرت حدود الوطن، فرسمت بالوان ممزوجة بالعالمية لوحات فنية وموسيقية جسدت الابداع الفكري في الإخراج المسرحي، وعبرت عن عمق ثقافي يحاكي اصالة وتقاليد الشعب اللبناني، متمنيا له "المزيد من النجاح والاستقرار في النهج نفسه الذي يتبعه".والقى المكرم تقلا كلمة، شكر فيها الرئيس عون على منحه الوسام، وقال: "إن هذا الوسام يشرفني. انا في لبنان بعد 25 سنة من وجودي في البرازيل اساهم بواسطة الفن في عودة البلد الى الحياة الطبيعية والتقدم. لقد ولدت في عائلة ساهمت في خدمة لبنان وكان والدي فيليب تقلا وزيرا للخارجية لاكثر من مرة وأول حاكم للمصرف المركزي. واخراجي لاوبرا كارمن في مهرجانات بعلبك الدولية هو مساهمتي المتواضعة في الاستمرار بخدمة البلد".ورد الرئيس عون محييا دور المخرج تقلا، لاسيما في اخراج مسرحية "كارمن" التي قدمت في بعلبك في اطار مهرجاناتها الدولية لهذه السنة. وقال: "ان هذا الوسام هو عربون تقدير لما قدمه تقلا في مسيرته ويعكس حضور لبنان في الثقافة والفن والمسرح والدور الريادي في ميدان الثقافة والفكر".أضاف: "اني اذ اعبر عن فخر لبنان بكم والاعتزاز بما تقدمونه، أرى في وجودكم في لبنان، بلدكم الأول واخراجكم " كارمن" على النحو الإبداعي والمميز، تأكيدا على ان اللبنانيين في دول الانتشار يتعلقون بوطنهم الام ويؤمنون به ويعملون على خدمته في كل المجالات والميادين".وحضر الاحتفال إضافة الى المكرم وافراد عائلته، رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نايلة دو فريج وأعضاء اللجنة، ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.يذكر ان المخرج تقلا الذي أثبت حضوره واحدا من أبرز مخرجي ومنتجي العروض الغنائية والأوبرالية في البرازيل، قدم أعمالا شهيرة على مسارح ساو باولو ونيويورك وبوينس آيرس، وعواصم عالمية أخرى، من بينها "لاترافياتا" و"ريجوليتو"، و"كارمن"، و"إيفيتا"، و"يسوع المسيح سوبرستار"، و"حلم ليلة منتصف الصيف"، و"الآنسة شانيل"، وغيرها.ووصف تقلا إخراجه لأوبرا "كارمن" في بعلبك بأنه "علامة فارقة" في مسيرته الفنية، وأوضح أنه حرص على تقديم هذا العمل الضخم على أدراج معبد باخوس في قلعة بعلبك التاريخية، برؤية تمزج بين المحلي والعالمي.وعن سببب اختياره تقديم "كارمن"، أوضح أنه أخرج هذا العمل سابقا في ساو باولو، وعندما طلب منه تقديمه في بعلبك لم يتردد، رغم الغربة الطويلة، كما أشار إلى أن شخصية كارمن تجسد المرأة الحرة، المستقلة والمنكبة على العمل مع الثوار لتحرير أرضها مع التزامها بالتضحيات الجمة لتحقيق ذلك، معتبرا أن لبنان يشبه كثيرا هذه المرأة التواقة إلى الحرية والمناضلة من أجل الاستقلال والبحث عن الذات والولادة الجديدة.مدير مكتب " كونا" فيوفي قصر بعبدا مدير مكتب وكالة الانباء الكويتية "كونا" في لبنان فواز العتيبي الذي بحث مع الرئيس عون في دور الاعلام في تعزيز العلاقات اللبنانية- الكويتية والاضاءة على القواسم المشتركة بين البلدين. (الوكالة الوطنية)