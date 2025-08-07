Advertisement

لبنان

بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين

Lebanon 24
07-08-2025 | 08:07
Doc-P-1401827-638901762231395140.jpg
Doc-P-1401827-638901762231395140.jpg photos 0
اعلنت شركة أفران شمسين في بيان توضيحي للرأي العام أن"ما ورد في الفيديو المتداول مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو مضلل ومفبرك، ويهدف إلى الإساءة لإسم الشركة ومنتجاتها ليس إلا".

 واكدت أن "عملية إنتاج الخبز العربي وسائر منتجاتها تتم وفق معايير صارمة للجودة والسلامة الغذائية، وتشمل مراحل تصنيع تحت درجات حرارة عالية جداً، تجعل من المستحيل تماماً دخول أي جسم غريب إلى داخل المنتج".
وتابع البيان:" وبناء عليه، فإن ما تم عرضه في الفيديو المذكور أعلاه لا يمكن أن يكون قد حدث ضمن خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة، الأمر الذي يثبت أن المحتوى مُعد ومفبرك مسبقاً بقصد التضليل والتشهير".

واشارت الشركة الى انها "باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحق كل من تورط في اعداد أو نشر أو ترويج هذا الفيديو الكاذب". 

وتوجهت الشركة"بالشكر إلى زبائنها الكرام على ثقتهم الدائمة"، واكدت أن" الشفافية والجودة ستبقيان دائماً في صميم التزامها تجاه المستهلكين".
 
