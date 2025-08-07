Advertisement

لبنان

الجيش أقفل معابر تهريب في مشاريع القاع

07-08-2025 | 08:39
قامت وحدات من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات بإقفال معابر وطرق تهريب في محلة مشاريع القاع. (الوكالة الوطنية)
هذا ما يقوم به الجيش عند معابر التهريب
الجميّل بخطاب عالي السقف: لالغاء اللجنة الأمنية المشتركة بين الجيش والحزب وإقفال "القرض الحسن"
عون: نعمل على ضبط كل أشكال التهريب في المطار والمعابر
زحمة سير خانقة في بيروت.. والجيش أقفل شارع المصارف
