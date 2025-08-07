Advertisement

لبنان

"غير إيجابية".. هذا ما كُشف عن أجواء جلسة "حصر السلاح"

Lebanon 24
07-08-2025 | 10:38
Doc-P-1401886-638901852490443644.png
Doc-P-1401886-638901852490443644.png photos 0
أفادت مصادر "الثنائي الشيعي" لـ "الجديد" عن أنّه بعد ساعتين من الجلسة الأجواء غير إيجابية والنقاش مستمر  لمحاولة "عقلنة الأمور".
في السياق، أفادت الـ"mtv" عن أنّ وزراء "الثنائي" اقترحوا تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.
 
وأشارت المعلومات إلى أنّ الوزراء المقربين من ثنائيّ "أمل - حزب الله" يرفضون مناقشة ورقة برّاك رفضًا قاطعًا.
 
ولفتت إلى أنّ مجلس الوزراء يشهد حالياً محاولات لإقناع وزراء "الثنائي" بعدم مغادرة الجلسة.

وأشارت إلى أن الوزير فادي مكّي تمايز عن الوزراء الشيعة الأربعة واقترح مناقشة الأهداف أي الصفحة الأولى من "ورقة برّاك" من دون أن تتخذ الحكومة قراراً بشأنها اليوم لكن سلام ووزراءه ووزراء "القوات" و"الكتائب" و"الإشتراكي" رفضوا ذلك.
