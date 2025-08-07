"غير إيجابية".. هذا ما كُشف عن أجواء جلسة "حصر السلاح"

أفادت مصادر " " لـ "الجديد" عن أنّه بعد ساعتين من الجلسة الأجواء غير إيجابية والنقاش مستمر لمحاولة "عقلنة الأمور".

في السياق، أفادت الـ" " عن أنّ وزراء "الثنائي" اقترحوا تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.

وأشارت المعلومات إلى أنّ الوزراء المقربين من ثنائيّ "أمل - " يرفضون مناقشة ورقة برّاك رفضًا قاطعًا.

ولفتت إلى أنّ يشهد حالياً محاولات لإقناع وزراء "الثنائي" بعدم مغادرة الجلسة.



وأشارت إلى أن الوزير فادي مكّي تمايز عن الوزراء الأربعة واقترح مناقشة الأهداف أي الصفحة الأولى من "ورقة برّاك" من دون أن تتخذ الحكومة قراراً بشأنها اليوم لكن سلام ووزراءه ووزراء "القوات" و" " و"الإشتراكي" رفضوا ذلك.