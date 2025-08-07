Advertisement

لبنان

هذا ما حصل على جسر المديرج باتجاه بيروت

Lebanon 24
07-08-2025 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1401887-638901853840186627.jpeg
Doc-P-1401887-638901853840186627.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر المديرج باتجاه بيروت.
Advertisement

وفي التفاصيل، سقط عمود كهرباء بشكل جزئي دون قطع للسير حرصًا على السلامة وقد تم التواصل مع المعنيين للمعالجة.
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: تم رفع العمود الكهربائي على جسر المديرج باتجاه بيروت وحركة المرور طبيعية في المحلة
lebanon 24
07/08/2025 20:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع الحادث المروري على طريق انفاق المطار وحركة المرور طبيعية باتجاه بيروت وكثيفة من جسر الكوكودي باتجاه خلدة وعلى طريق الاوزاعي باتجاه الكوستا برافا (التحكم المروري)
lebanon 24
07/08/2025 20:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار على طريق الاوزاعي المسلك الغربي (التحكم المروري)
lebanon 24
07/08/2025 20:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا الى نفق سليم سلام (التحكم المروري)
lebanon 24
07/08/2025 20:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:45 | 2025-08-07
07:47 | 2025-08-07
13:12 | 2025-08-07
13:11 | 2025-08-07
12:56 | 2025-08-07
12:54 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24