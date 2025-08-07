هذا ما حصل على جسر المديرج باتجاه بيروت

Advertisement

طلبت المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر باتجاه .وفي التفاصيل، سقط عمود كهرباء بشكل جزئي دون قطع للسير حرصًا على السلامة وقد تم التواصل مع المعنيين للمعالجة.