لبنان

آخر خبر عن جلسة الحكومة... ماذا طلب الرئيس عون من وزراء "الثنائي الشيعيّ"؟

Lebanon 24
07-08-2025 | 11:08
أفادت معلومات الـ"أن بي أن"، أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أخذ إستراحة لمجلس الوزراء، بعد قرار وزراء "الثنائي الشيعيّ" الإنسحاب من الجلسة".
وأضافت أنّ "الرئيس عون طلب من وزراء "الثنائيّ الشيعيّ" البقاء لمزيد من النقاش".
 
 
 
