لبنان

ضو: نحن مع الدولة والشرعية

Lebanon 24
07-08-2025 | 11:54
Doc-P-1401926-638901899369572794.jpeg
Doc-P-1401926-638901899369572794.jpeg photos 0
كتب النائب مارك ضو، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه على منصة "إكس": "كلنا مع نواف سلام! نحن مع الدولة والشرعية!". 
