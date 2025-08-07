Advertisement

لبنان

شهداء وجرحى على طريق المصنع... ولا صحة لاستهداف هذه الشخصية

Lebanon 24
07-08-2025 | 11:52
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إستشهاد 5 أشخاص في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة على طريق المصنع.
وأشارت إلى إصابة 10 أشخاص، نُقِلُوا إلى مستشفى سلوم في تعنايل.
 
 
أما المكتب الاعلامي للجماعة الاسلامية، فقال إنّ "لا صحة لاستهداف المسؤول السياسي للجماعة في لبنان علي أبو ياسين".
 
 
 
