لبنان
مكي بعد انسحابه من الجلسة: موقف صعب!
Lebanon 24
07-08-2025
|
12:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب وزير
التنمية الإدارية
فادي مكي، مساء اليوم الخميس،عبر حسابه على منصة إكس بعد انسحابه من جلسة
مجلس الوزراء
: "موقف صعب! حاولتُ منذ البداية العمل على تضييق الفجوات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، لكن لم انجح".
Advertisement
وأضاف: "غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي ولم يكن القرار سهلًا، لكنني لم أستطع تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار بهذا الحجم في ظل غياب مكوّن أساسي عن
النقاش
".
وختم مكي: "رغم ذلك، ما زلتُ على موقفي بأن أي اعتراض أو تحفّظ يجب أن يُسجّل ضمن الأطر الدستورية، وعلى طاولة مجلس الوزراء. وآمل أن يعود الجميع إلى طاولة الحوار، لاستكمال النقاش بمشاركة كل الأطراف، وبما يضمن التوافق الوطني والمسؤولية المشتركة".
