لبنان

إزالة المخالفات مستمرة في صور

Lebanon 24
07-08-2025 | 12:02
استأنفت القوى الأمنية وشرطة بلدية صور، صباح اليوم، تنفيذ حملة إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في منطقتي البص والخراب، بإشراف آمر مفرزة سير صور في قوى الأمن الداخلي النقيب محمد بسما، ومفوض شرطة بلدية صور شادي نجدي.
وأكد القائمون على الحملة أنها ستُستكمل في الأيام المقبلة، وعند الحاجة، بهدف تطبيق القانون بشكل كامل وإزالة جميع التعديات دون أي استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وحقوق المواطنين في المساحات العامة.
