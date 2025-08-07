إزالة المخالفات مستمرة في صور

Advertisement

استأنفت القوى الأمنية وشرطة بلدية صور، ، تنفيذ حملة إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في منطقتي البص والخراب، بإشراف آمر مفرزة سير صور في النقيب ، ومفوض شرطة بلدية صور .وأكد القائمون على الحملة أنها ستُستكمل في الأيام المقبلة، وعند الحاجة، بهدف تطبيق القانون بشكل كامل وإزالة جميع التعديات دون أي استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وحقوق المواطنين في المساحات العامة.