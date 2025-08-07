Advertisement

لبنان

هل حصلت مشادة بين الزين وسلام؟ المكتب الإعلامي يرد

Lebanon 24
07-08-2025 | 12:20
أصدر المكتب الإعلامي لوزيرة البيئة تمارا الزين بيانًا نفى فيه بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول حصول مشادة بينها وبين دولة الرئيس نواف سلام، مؤكدًا أن "هذه المزاعم لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ولم يقع أي تلاسن أو خلاف لا من حيث الشكل ولا المضمون".
وشدّد البيان على أن ما يتم ترويجه هو أخبار ملفقة، داعيًا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي بأقصى درجات الدقة والمهنية، والالتزام بأخلاقيات النشر، خصوصًا في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.
