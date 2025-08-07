هل حصلت مشادة بين الزين وسلام؟ المكتب الإعلامي يرد

Advertisement

أصدر لوزيرة البيئة بيانًا نفى فيه بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول حصول مشادة بينها وبين ، مؤكدًا أن "هذه المزاعم لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ولم يقع أي تلاسن أو خلاف لا من حيث الشكل ولا المضمون".وشدّد البيان على أن ما يتم ترويجه هو ملفقة، داعيًا ورواد إلى التحلي بأقصى درجات الدقة والمهنية، والالتزام بأخلاقيات النشر، خصوصًا في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها .