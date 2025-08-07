بعد انسحاب وزراء الثنائي من الجلسة... هكذا علّقت أوساط مقربة "حزب الله"

Advertisement

أفادت أوساط مقربة من " " أنّ "اي قرار تتخذه الحكومة بشكل غير ميثاقي سيفتح الباب أمام "حزب الله" بالتصعيد السياسي".الأوساط عينها اعتبرت انّ "على الرئيس المؤتمن على ميثاقية الحكومة أن لا يسمح بإصدار اي قرار بغياب الوزراء ".وأوضحت انّ "الانسحاب من جلسة الحكومة خطوة أولى وكل الاحتمالات مفتوحة إذا أقرت الحكومة ورقة من دون مشاركتنا".واضافت الأوساط: "انسحبنا من الجلسة احتجاجا على مناقشة ورقة براك".واعتبرت أن "الاتفاق الذي يجب تطبيقه هو اتفاق وقف إطلاق النار وعلى الجانب تطبيقه".