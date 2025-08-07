Advertisement

لبنان

بعد انسحاب وزراء الثنائي من الجلسة... هكذا علّقت أوساط مقربة "حزب الله"

Lebanon 24
07-08-2025 | 12:00
أفادت أوساط مقربة من "حزب الله" أنّ "اي قرار تتخذه الحكومة بشكل غير ميثاقي سيفتح الباب أمام "حزب الله" بالتصعيد السياسي". 
الأوساط عينها اعتبرت انّ "على الرئيس جوزاف عون المؤتمن على ميثاقية الحكومة أن لا يسمح بإصدار اي قرار بغياب الوزراء الشيعة". 

وأوضحت انّ "الانسحاب من جلسة الحكومة خطوة أولى وكل الاحتمالات مفتوحة إذا أقرت الحكومة ورقة براك من دون مشاركتنا". 

واضافت الأوساط: "انسحبنا من الجلسة احتجاجا على مناقشة ورقة براك". 

واعتبرت أن "الاتفاق الذي يجب تطبيقه هو اتفاق وقف إطلاق النار وعلى الجانب الإسرائيلي تطبيقه".


مواضيع ذات صلة
