Advertisement

لبنان

بعد جلسة الحكومة... الخطيب يدعو إلى حوار وطني لإنقاذ البلاد من الأزمة

Lebanon 24
07-08-2025 | 12:47
A-
A+
Doc-P-1401956-638901930087655120.png
Doc-P-1401956-638901930087655120.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد انتهاء جلسة مجلس الوزارء، علق نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، وقال إن "المبعوث الأميركي حقق هدفه في نقل المواجهة من لبنانية - إسرائيلية، إلى مواجهة سياسية داخل الحكومة اللبنانية، وأخرج الإسرائيلي من دائرة الاتهام أمام الرأي العام الدولي بأنه من لا يطبق الاتفاق ويمنع انتشار الجيش في كامل الاراضي اللبنانية جنوب الليطاني كما ينص القرار الدولي".
Advertisement

أضاف: "إن رئيس الجمهورية بحكم انه المسؤول الاول وان الامور وصلت الى ازمة، فليدع الى جلسة حوار وطني للتوافق على حل يخرج البلاد من هذه الازمة".
مواضيع ذات صلة
النائب طه ناجي: على الحكومة أن تدعو إلى حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة ومن غير المناسب أن يشعر أهل طرابلس بأنّ الحكومة لا تسمعهم
lebanon 24
07/08/2025 22:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة حوارية مشتركة لمناقشة تداعيات انفجار الرابع من آب: معرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المتورطين قضية وطنية جامعة
lebanon 24
07/08/2025 22:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب: السلاح موضوع حوار داخلي بين اللبنانيين
lebanon 24
07/08/2025 22:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة الخطيب استقبل وفدا من مجلس بلدية بيروت
lebanon 24
07/08/2025 22:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:22 | 2025-08-07
15:23 | 2025-08-07
15:17 | 2025-08-07
15:06 | 2025-08-07
14:52 | 2025-08-07
14:50 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24