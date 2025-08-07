بعد جلسة الحكومة... الخطيب يدعو إلى حوار وطني لإنقاذ البلاد من الأزمة

Advertisement

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزارء، علق المجلس الاعلى العلامة الشيخ ، وقال إن "المبعوث الأميركي حقق هدفه في نقل المواجهة من لبنانية - إسرائيلية، إلى مواجهة سياسية داخل ، وأخرج من دائرة الاتهام أمام الرأي العام الدولي بأنه من لا يطبق الاتفاق ويمنع انتشار الجيش في كامل الاراضي جنوب الليطاني كما ينص القرار الدولي".أضاف: "إن رئيس الجمهورية بحكم انه المسؤول الاول وان الامور وصلت الى ازمة، فليدع الى جلسة حوار وطني للتوافق على حل يخرج البلاد من هذه الازمة".