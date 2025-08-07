Advertisement

لبنان

فرعون: نراهن على دور بري لضمان المبادرات الوطنية

Lebanon 24
07-08-2025 | 12:56
A-
A+
Doc-P-1401965-638901941039262055.png
Doc-P-1401965-638901941039262055.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الوزير السابق ميشال فرعون في منزله في الأشرفية مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، علي حمدان، وذلك بحضور الوزير السابق جورج كلاس.
Advertisement

وأوضح المكتب الإعلامي لفرعون أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، لا سيّما ما يتصل بطرح ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء.

وخلال اللقاء، عرض فرعون لحمدان خلفيات مبادرته الداعية إلى جعل بيروت الكبرى منطقة منزوعة السلاح غير الشرعي، مشددًا على أنها تنبع من حرص وطني خالص، وتهدف إلى فتح مساحات تلاقٍ بين المكوّنات اللبنانية، عبر مقاربة عقلانية وواقعية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

كما تطرق النقاش إلى سبل تفعيل مبدأ الحياد كوسيلة مركزية لحماية لبنان من تداعيات الصراعات المحيطة، وضرورة إعطائه أولوية ضمن النقاشات الوطنية.

وأكد فرعون أهمية الدور الذي يضطلع به الرئيس نبيه بري في هذه المرحلة الحساسة، مشيرًا إلى قدرته على لعب دور ضامن لإنجاح المبادرات الوطنية الهادفة إلى حماية العاصمة، وتجنيبها السلاح والانقسامات، بما يعيد إلى بيروت مكانتها كعاصمة للحوار، ويعزز دور لبنان التكاملي على الساحتين الإقليمية والدولية.
مواضيع ذات صلة
برّي يراهن على تصحيح قرار الحكومة
lebanon 24
07/08/2025 22:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الكعكي: الجيش ضمانة وحدة لبنان وحصر السلاح بيده ضرورة وطنية
lebanon 24
07/08/2025 22:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية السوري: لا حل للتوترات في السويداء إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات لضمان السلم الأهلي
lebanon 24
07/08/2025 22:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريركية الأرمن الكاثوليك: لضرورة قيام الجهات المسؤولة في سوريا بكشف ملابسات الجريمة واتخاذ كل التدابير لضمان أمن دور العبادة
lebanon 24
07/08/2025 22:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:22 | 2025-08-07
15:23 | 2025-08-07
15:17 | 2025-08-07
15:06 | 2025-08-07
14:52 | 2025-08-07
14:50 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24