فرعون: نراهن على دور بري لضمان المبادرات الوطنية

استقبل الوزير السابق ميشال فرعون في منزله في الأشرفية مستشار ، علي حمدان، وذلك بحضور الوزير السابق كلاس.وأوضح لفرعون أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة ، لا سيّما ما يتصل بطرح ملف السلاح على طاولة .وخلال اللقاء، عرض فرعون لحمدان خلفيات مبادرته الداعية إلى جعل الكبرى منطقة منزوعة السلاح غير الشرعي، مشددًا على أنها تنبع من حرص وطني خالص، وتهدف إلى فتح مساحات تلاقٍ بين المكوّنات اللبنانية، عبر مقاربة عقلانية وواقعية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.كما تطرق إلى سبل تفعيل مبدأ الحياد كوسيلة مركزية لحماية من تداعيات الصراعات المحيطة، وضرورة إعطائه أولوية ضمن النقاشات الوطنية.وأكد فرعون أهمية الدور الذي يضطلع به في هذه المرحلة الحساسة، مشيرًا إلى قدرته على لعب دور ضامن لإنجاح المبادرات الوطنية الهادفة إلى حماية العاصمة، وتجنيبها السلاح والانقسامات، بما يعيد إلى بيروت مكانتها كعاصمة للحوار، ويعزز دور لبنان التكاملي على الساحتين الإقليمية والدولية.