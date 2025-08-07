Advertisement

لبنان

أوّل تعليق... ماذا قال برّاك بعد مُوافقة الحكومة على الورقة الأميركيّة؟

Lebanon 24
07-08-2025 | 13:11
كتب المبعوث الاميركي توم برّاك عبر حسابه على منصة "اكس" بعد مُوافقة الحكومة على الورقة الأميركيّة: "مبروك لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومجلس الوزراء على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، والقرار 1701، واتفاق الطائف. قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أطلقت أخيرًا حل "أمة واحدة، جيش واحد" للبنان، ونحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني."
