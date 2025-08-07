28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أوّل تعليق... ماذا قال برّاك بعد مُوافقة الحكومة على الورقة الأميركيّة؟
Lebanon 24
07-08-2025
|
13:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب المبعوث
الاميركي
توم برّاك عبر حسابه على منصة "اكس" بعد مُوافقة الحكومة على الورقة الأميركيّة: "مبروك لرئيس
الجمهورية اللبنانية
جوزاف عون
ورئيس الحكومة
نواف سلام
، ومجلس الوزراء على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، والقرار 1701، واتفاق
الطائف
. قرارات
مجلس الوزراء
هذا الأسبوع أطلقت أخيرًا حل "أمة واحدة، جيش واحد" للبنان، ونحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني."
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن الجيش... هذا ما قِيلَ بعد موافقة الحكومة على ورقة برّاك
Lebanon 24
عن الجيش... هذا ما قِيلَ بعد موافقة الحكومة على ورقة برّاك
07/08/2025 22:43:05
07/08/2025 22:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الرد على ورقة برّاك ينتظر جواب بري وحزب الله وسعي لادراج الانسحاب الاسرائيلي بندا اول
Lebanon 24
الرد على ورقة برّاك ينتظر جواب بري وحزب الله وسعي لادراج الانسحاب الاسرائيلي بندا اول
07/08/2025 22:43:05
07/08/2025 22:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أهداف ورقة برّاك التي وافق عليها مجلس الوزراء
Lebanon 24
إليكم أهداف ورقة برّاك التي وافق عليها مجلس الوزراء
07/08/2025 22:43:05
07/08/2025 22:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يواصل مناقشة الورقة الأميركية الجديدة وعودة برّاك متوقّعة خلال 10 أيام
Lebanon 24
لبنان يواصل مناقشة الورقة الأميركية الجديدة وعودة برّاك متوقّعة خلال 10 أيام
07/08/2025 22:43:05
07/08/2025 22:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إحتجاجات ومواكب... مناصرو "الحزب" و"أمل" في الشارع
Lebanon 24
إحتجاجات ومواكب... مناصرو "الحزب" و"أمل" في الشارع
15:22 | 2025-08-07
07/08/2025 03:22:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة الأميركيّة.. مرقص: إنهاء الوجود المسلّح في كامل الأراضي اللبنانية
Lebanon 24
مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة الأميركيّة.. مرقص: إنهاء الوجود المسلّح في كامل الأراضي اللبنانية
12:45 | 2025-08-07
07/08/2025 12:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء من وزراء "الثنائي"
Lebanon 24
استياء من وزراء "الثنائي"
15:23 | 2025-08-07
07/08/2025 03:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين شري: نرفض خطوات الحكومة غير المحصّنة للسيادة!
Lebanon 24
أمين شري: نرفض خطوات الحكومة غير المحصّنة للسيادة!
15:17 | 2025-08-07
07/08/2025 03:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قطع طريق المطار
Lebanon 24
بالفيديو... قطع طريق المطار
15:06 | 2025-08-07
07/08/2025 03:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
16:02 | 2025-08-06
06/08/2025 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
16:40 | 2025-08-06
06/08/2025 04:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:22 | 2025-08-07
إحتجاجات ومواكب... مناصرو "الحزب" و"أمل" في الشارع
12:45 | 2025-08-07
مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة الأميركيّة.. مرقص: إنهاء الوجود المسلّح في كامل الأراضي اللبنانية
15:23 | 2025-08-07
استياء من وزراء "الثنائي"
15:17 | 2025-08-07
أمين شري: نرفض خطوات الحكومة غير المحصّنة للسيادة!
15:06 | 2025-08-07
بالفيديو... قطع طريق المطار
14:52 | 2025-08-07
مخزومي يرحّب بقرار حصر السلاح: خطوة شجاعة
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
07/08/2025 22:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 22:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 22:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24