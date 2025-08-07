Advertisement

لبنان

عن الجيش... هذا ما قِيلَ بعد موافقة الحكومة على ورقة برّاك

Lebanon 24
07-08-2025 | 13:39
Doc-P-1401980-638901962329396455.jpg
Doc-P-1401980-638901962329396455.jpg photos 0
رأت مصادر سياسية لـ"الجديد"، أنّ "رمي كرة النار لدى الجيش لن تكون كافية لكيّ يستطيع الجيش القيام بعمله، فالغطاء السياسي من حكومة خرج منها الوزراء الشيعة ليس كاملا وهو ينبئ بخطورة التصعيد الداخليّ هرباً من التصعيد الخارجيّ".
أما مصادر عسكرية، فقالت لـ"الجديد" إنّ "قيادة الجيش تشعر بمسؤولية بالغة ازاء هذا الوضع خصوصا وأنها حريصة على السلم الأهلي".
 
 
 
