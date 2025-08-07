عن الجيش... هذا ما قِيلَ بعد موافقة الحكومة على ورقة برّاك

Advertisement

رأت مصادر سياسية لـ"الجديد"، أنّ "رمي كرة النار لدى الجيش لن تكون كافية لكيّ يستطيع الجيش القيام بعمله، فالغطاء السياسي من حكومة خرج منها الوزراء ليس كاملا وهو ينبئ بخطورة التصعيد الداخليّ هرباً من التصعيد الخارجيّ".أما مصادر عسكرية، فقالت لـ"الجديد" إنّ " تشعر بمسؤولية بالغة ازاء هذا الوضع خصوصا وأنها حريصة على السلم الأهلي".