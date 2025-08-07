هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب

ذكر موقع " "، أنّ مركز "ألما" الإسرائيليّ قال إنّ "الإنسحاب من وسوريا غير وارد، وأنّ أيّ عملية دبلوماسية تتجاهل هذه الحقيقة محكوم عليها بالفشل".

وأضاف المعهد في تقريرٍ له، أنّ "وجود الجيش في خمسة مواقع في ، وتسعة مواقع على الجانب السوري من خط فصل القوات لعام 1974، ليس ورقة مساومة مؤقتة، بل موقف أمني ضروري طويل الأمد، تم اعتماده في مواجهة واقع لا يُمكن حله دبلوماسيا، حيث أنّ كلا من ونظام أحمد لا ينويان الوفاء بالشروط للانسحاب من الجبهتين الشماليتين".



ورأى المعهد الإسرئيليّ أنّ "النظام الجديد في ، يهدف إلى إعادة تأسيس سيادة الدولة المركزية على كافة أجزاء البلاد، في حين يتعارض هذا الهدف مباشرة مع المطالب الأمنية العليا لإسرائيل بإنشاء منطقة عازلة موسعة ومنزوعة السلاح في جنوب سوريا، والتي تشمل أراض جنوب دمشق".



أما في ما يتعلّق بجنوب لبنان، فزعم التقرير أنّ " لا يملك القدرة على نزع سلاح "حزب الله" بشكل جذري ومنهجي وحقيقي، حتى لو كانت لدى حكومة لبنان الجديدة النية للقيام بذلك". (روسيا اليوم)