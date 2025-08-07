Advertisement

لبنان

هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب

Lebanon 24
07-08-2025 | 14:00
Doc-P-1401981-638901968737197375.jpg
Doc-P-1401981-638901968737197375.jpg photos 0
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ مركز "ألما" الإسرائيليّ قال إنّ "الإنسحاب من لبنان وسوريا غير وارد، وأنّ أيّ عملية دبلوماسية تتجاهل هذه الحقيقة محكوم عليها بالفشل".
وأضاف المعهد في تقريرٍ له، أنّ "وجود الجيش الإسرائيلي في خمسة مواقع في جنوب لبنان، وتسعة مواقع على الجانب السوري من خط فصل القوات لعام 1974، ليس ورقة مساومة مؤقتة، بل موقف أمني ضروري طويل الأمد، تم اعتماده في مواجهة واقع لا يُمكن حله دبلوماسيا، حيث أنّ كلا من حزب الله ونظام أحمد الشرع لا ينويان الوفاء بالشروط الإسرائيلية للانسحاب من الجبهتين الشماليتين".

ورأى المعهد الإسرئيليّ أنّ "النظام الجديد في سوريا، يهدف إلى إعادة تأسيس سيادة الدولة المركزية على كافة أجزاء البلاد، في حين يتعارض هذا الهدف مباشرة مع المطالب الأمنية العليا لإسرائيل بإنشاء منطقة عازلة موسعة ومنزوعة السلاح في جنوب سوريا، والتي تشمل أراض جنوب دمشق".

أما في ما يتعلّق بجنوب لبنان، فزعم التقرير أنّ "الجيش اللبناني لا يملك القدرة على نزع سلاح "حزب الله" بشكل جذري ومنهجي وحقيقي، حتى لو كانت لدى حكومة لبنان الجديدة النية للقيام بذلك". (روسيا اليوم)
 
 
 
