لبنان

تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
07-08-2025 | 14:37
علم "لبنان 24"، أنّ هناك تحضيرات ميدانية مكثفة في الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض مناطق البقاع لاطلاق مواكب بالسيارات والدراجات النارية داخل هذه المناطق وباتّجاه مناطق اخرى.
وأكّدت مصادر أمنية مطلعة لـ"لبنان 24"، أن الجيش لن يتهاون في اي اخلال بالسلم الاهلي وسيتخذ كل الاجراءات المناسبة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

