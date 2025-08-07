تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل

علم " "، أنّ هناك تحضيرات ميدانية مكثفة في الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض مناطق لاطلاق مواكب بالسيارات والدراجات النارية داخل هذه المناطق وباتّجاه مناطق اخرى.

Advertisement

وأكّدت مصادر أمنية مطلعة لـ" 24"، أن الجيش لن يتهاون في اي اخلال بالسلم وسيتخذ كل الاجراءات المناسبة.