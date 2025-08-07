منشور ثان لبرّاك عن لبنان... ماذا قال؟

Advertisement

"وعود قُطعت ووعود وُفي بها.كما صرّح الرئيس الأميركي: إدارتي مستعدة لمساعدة على بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه... هناك فرصة جديدة في لبنان لمستقبل خالٍ من ... رئيس ورئيس حكومة جديدان يشكلان أول فرصة حقيقية منذ عقود لشراكة أكثر إنتاجية مع .وكما شدّد الوزير : هدفنا في لبنان هو قيام دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه".