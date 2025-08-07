Advertisement

لبنان

منشور ثان لبرّاك عن لبنان... ماذا قال؟

Lebanon 24
07-08-2025 | 14:45
A-
A+
Doc-P-1402003-638902003458526493.png
Doc-P-1402003-638902003458526493.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب المبعوث الأميركي توم برّاك في منشور ثانٍ عبر حسابه على منصة "إكس":

"وعود قُطعت ووعود وُفي بها.

كما صرّح الرئيس الأميركي: إدارتي مستعدة لمساعدة لبنان على بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه... هناك فرصة جديدة في لبنان لمستقبل خالٍ من حزب الله... رئيس جمهورية ورئيس حكومة جديدان يشكلان أول فرصة حقيقية منذ عقود لشراكة أكثر إنتاجية مع الولايات المتحدة.
Advertisement

وكما شدّد الوزير ماركو روبيو: هدفنا في لبنان هو قيام دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه".
مواضيع ذات صلة
منشور لافت من وهاب.. ماذا قال؟
lebanon 24
07/08/2025 22:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
في آخر منشور... ماذا قال خامنئي؟
lebanon 24
07/08/2025 22:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الخليج... منشور من السفير السعودي في لبنان
lebanon 24
07/08/2025 22:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حديث لبرّاك مع "تلفزيون لبنان"
lebanon 24
07/08/2025 22:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:22 | 2025-08-07
15:23 | 2025-08-07
15:17 | 2025-08-07
15:06 | 2025-08-07
14:52 | 2025-08-07
14:50 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24