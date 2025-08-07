28
لبنان
منشور ثان لبرّاك عن لبنان... ماذا قال؟
Lebanon 24
07-08-2025
|
14:45
A-
A+
كتب المبعوث الأميركي توم برّاك في منشور ثانٍ عبر حسابه على منصة "إكس":
"وعود قُطعت ووعود وُفي بها.
كما صرّح الرئيس الأميركي: إدارتي مستعدة لمساعدة
لبنان
على بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه... هناك فرصة جديدة في لبنان لمستقبل خالٍ من
حزب الله
... رئيس
جمهورية
ورئيس حكومة جديدان يشكلان أول فرصة حقيقية منذ عقود لشراكة أكثر إنتاجية مع
الولايات المتحدة
.
وكما شدّد الوزير
ماركو روبيو
: هدفنا في لبنان هو قيام دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه".
