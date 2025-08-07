توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة

صدر عن لرئيس الحكومة التالي:

"لا صحة لما يتم تداوله نقلاً عن "مصادر رئيس الحكومة"، إذ يؤكد المكتب الإعلامي لرئيس أن ، ومنذ تكليفه، لا يعتمد نهج التسريبات أو التصريحات المنسوبة إلى "مصادر". فكلّ موقف أو بيان يصدر عنه أو عن مكتبه، يُعلَن عنه بشكل مباشر ورسمي".

وكانت مواقع الكترونية نقلت عما اسمتها مصادر رئيس الحكومة سلام انه "إذا استقال وزراء فسيتم تعيين وزراء مكانهم على الفور".