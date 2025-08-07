Advertisement

لبنان

توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة

Lebanon 24
07-08-2025 | 15:44
صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام التالي:
"لا صحة لما يتم تداوله نقلاً عن "مصادر رئيس الحكومة"، إذ يؤكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن دولة الرئيس، ومنذ تكليفه، لا يعتمد نهج التسريبات أو التصريحات المنسوبة إلى "مصادر". فكلّ موقف أو بيان يصدر عنه أو عن مكتبه، يُعلَن عنه بشكل مباشر ورسمي".
 
 
وكانت مواقع الكترونية نقلت عما اسمتها مصادر رئيس الحكومة نواف سلام انه "إذا استقال وزراء الثنائي فسيتم تعيين وزراء مكانهم على الفور".
