حزب الله "لن ينتحر" ومجلس الوزراء يتجنّب استفزازه

لم يكن قرار الحكومة مكتملاً ووفق الانتظارات الداخلية والخارجية الضاغطة في هذا الاطار، خصوصاً أن ثمة محاذير قد يكون أبرزها مواجهة الدولة عراقيل لتنفيذ ما اتخذته وتتخذه من قرارات في هذا الشأن، ولا أوهام للأسف في هذا الإطار، والأرجحية الكبيرة في رأي البعض لعملية شراء للوقت الذي تحتاج إليه الدولة لئلا تظهر متقاعسة عن أداء مهامها أمام الخارج أو أنها أضاعت الفرصة المتاحة على الرغم مما يخشاه هذا البعض من عملية شراء الوقت من حيث انعكاسه اعادة الحزب تسليح نفسه بما يقوي عصبه مرة أخرى. ولكن الأهم في ما حصل والذي لا يمكن تجاهله، هو أن الدولة اتخذت عملانياً القرار بنزع الشرعية عن أي سلاح خارج سلطة الدولة، ما يعني أن سلاح الحزب وبأي غطاء يتغطى، لم يعد يحظى بغطاء الشرعية الرسمي. وقياساً على الذريعة التي كان يعتمدها الحزب إزاء خصومه حول موقفهم من سلاحه وضرورة التزامه قرار الدولة في الأعوام السابقة، حيث كانت ذريعته أن ثمة شرعية لسلاحه في البيان الوزاري وفي مواقف الدولة وأركانها، فإن الموقف الأخير لمجلس الوزراء يكتسب أهمية كبيرة، ولو أن خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري وضعا اللبنة الأساسية لذلك.في المقابل فإن الثنائي الشيعي، وعلى الرغم من السقف العالي لنعيم قاسم، " كسرها وجبرها" في الوقت نفسه لا سيما أن الرئيس وحده وبالنيابة عن الحزب خط ما ورد في ترتيبات اتفاق وقف النار ومن يجوز له حمل السلاح وهو لم يتضمن سلاح " ". وهذا ورد في الحيثيات التي أوردها رئيس الحكومة نواف سلام بعد الجلسة.وهو لم يدفع وزراءه إلى مغادرة جلسة مجلس الوزراء ومغادرة القصر كما لم يحل دون ميثاقية القرار الذي اتخذته الحكومة، فيما تقول مصادر وزارية أن المراعاة المدروسة من الجميع أدت إلى ميزان دقيق للأمور بعيداً من العشوائية. فالثنائي الشيعي يدرك تماماً مسؤوليته عن احتمال إقحام البلد في حرب لا يضمن أن لم توسع نطاقها حتى لو عاد نعيم قاسم ليهدد بصواريخه ضدها على الرغم من وثوقه كما قال بعدم سعيها أو قدرتها على ذلك راهنا كما قال. وهو يدرك مسؤوليته عن زج البلد في تجاهل خارجي وأميركي تحديداً قد يطلق يد إسرائيل ويحول دون استعادة النقاط المحتلة في المدى المنظور كما يدرك مسؤوليته في منع وصول مساعدات تتيح إعادة الإعمار وإنهاء معاناة اللبنانيين وبيئته في الدرجة الأولى. ولذلك تعتقد هذه المصادر أن الاستعراض الذي قدمه الحزب في الشارع وعلى المستوى السياسي والإعلامي قد يكون محدوداً بالهويات التي حصلت، وهو يدرك محاذير فتح أي حرب داخلية لن تفيده هو في شكل خاص ما بين الطوق الذي تشكله إسرائيل وما قد يثيره من عداء وربما حرب في الداخل لن يستفيد منها في ظل وضع داخلي يواجه عزلة سياسية فيه ووضع إقليمي لا يصب في مصلحته لا سيما في الجوار السوري. فهناك محاذير يدركها ولا يعتقد مراقبون كثر أن الحزب انتحاري على الرغم من أخطائه الجسيمة في قرارات الحرب في شكل خاص والتي جعلته يبدو كذلك لا سيما في حرب إسناد غزة.