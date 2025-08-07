28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
واشنطن تميل إلى وقف تمويل اليونيفيل وتغيير مهماتها
Lebanon 24
07-08-2025
|
22:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية
والمغتربين
يوسف رجي
في حديث مع " نداء الوطن": "أصبح واضحًا أن
الولايات المتحدة
ستتوقف عن تمويل
قوات الطوارئ الدولية
. كما إنها تريد إحداث تغيير في مهمتها. وفي المقابل، نعمل من خلال
فرنسا
وبريطانيا إضافة إلى
الجزائر
أي
الدول الأعضاء
في
مجلس الأمن
على حل مسألة تمويل "اليونيفيل" مع الإبقاء على مهمتها كما هي من دون تعديل وهذا ما يريده
لبنان
".
Advertisement
ويلفت رجي إلى المفارقة التي تلاحق قوات الطوارئ منذ حلولها في لبنان بعد ولادة القرار 1978 ما جعلها تقع بين فريقين يناصبانها العداء هما
إسرائيل
و"
حزب الله
". في وقت تبلغ موازنة هذه القوات سنويًا نصف مليار دولار خلقت على مدار الأعوام دورة اقتصادية عادت بالنفع على الجنوب وأهاليه الذين يبدون الود لـ "اليونيفيل" مع التخلي عنها عندما تقع الواقعة بينها وبين "حزب الله".
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركي لدى إسرائيل: واشنطن ستمول زيادة مراكز توزيع المساعدات بغزة من 4 لـ 16
Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: واشنطن ستمول زيادة مراكز توزيع المساعدات بغزة من 4 لـ 16
08/08/2025 07:47:52
08/08/2025 07:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: إذا استمر النظام الإيراني في تمويل الإرهاب فإن تغييرا قد يحدث
Lebanon 24
روبيو: إذا استمر النظام الإيراني في تمويل الإرهاب فإن تغييرا قد يحدث
08/08/2025 07:47:52
08/08/2025 07:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تجديد مهام "اليونيفيل"بين الضغط الاميركي والتهويل لتعديل المهمة
Lebanon 24
تجديد مهام "اليونيفيل"بين الضغط الاميركي والتهويل لتعديل المهمة
08/08/2025 07:47:52
08/08/2025 07:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تيننتي: الوجود الإسرائيلي جنوباً يقيّد مهام اليونيفيل ومهام الجيش اللبناني
Lebanon 24
تيننتي: الوجود الإسرائيلي جنوباً يقيّد مهام اليونيفيل ومهام الجيش اللبناني
08/08/2025 07:47:52
08/08/2025 07:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحكومة تقرّ إنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله" وتؤجل الآلية والوزراء الشيعة ينسحبون
Lebanon 24
الحكومة تقرّ إنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله" وتؤجل الآلية والوزراء الشيعة ينسحبون
22:04 | 2025-08-07
07/08/2025 10:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا ترحّب وبراك يهنئ الحكومة على "القرار التاريخي والجريء والصحيح"
Lebanon 24
فرنسا ترحّب وبراك يهنئ الحكومة على "القرار التاريخي والجريء والصحيح"
22:13 | 2025-08-07
07/08/2025 10:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيرات ليليّة ضدّ الحكومة والجيش "لن يتهاون في أي اخلال بالسلم الاهلي"
Lebanon 24
مسيرات ليليّة ضدّ الحكومة والجيش "لن يتهاون في أي اخلال بالسلم الاهلي"
22:18 | 2025-08-07
07/08/2025 10:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيفيل" تكتشف شبكة أنفاق محصنة في الجنوب
Lebanon 24
"اليونيفيل" تكتشف شبكة أنفاق محصنة في الجنوب
22:21 | 2025-08-07
07/08/2025 10:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة دراجة نارية فجراً من أمام مسجد في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
سرقة دراجة نارية فجراً من أمام مسجد في طرابلس (فيديو)
00:17 | 2025-08-08
08/08/2025 12:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2025-08-07
الحكومة تقرّ إنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله" وتؤجل الآلية والوزراء الشيعة ينسحبون
22:13 | 2025-08-07
فرنسا ترحّب وبراك يهنئ الحكومة على "القرار التاريخي والجريء والصحيح"
22:18 | 2025-08-07
مسيرات ليليّة ضدّ الحكومة والجيش "لن يتهاون في أي اخلال بالسلم الاهلي"
22:21 | 2025-08-07
"اليونيفيل" تكتشف شبكة أنفاق محصنة في الجنوب
00:17 | 2025-08-08
سرقة دراجة نارية فجراً من أمام مسجد في طرابلس (فيديو)
00:04 | 2025-08-08
بالصورة.. انقلاب "بيك اب" في عاريا.. وسقوط جريحين
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
08/08/2025 07:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 07:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 07:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24