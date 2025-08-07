Advertisement

لبنان

واشنطن تميل إلى وقف تمويل اليونيفيل وتغيير مهماتها

Lebanon 24
07-08-2025 | 22:35
Doc-P-1402085-638902283873991074.png
Doc-P-1402085-638902283873991074.png photos 0
قال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في حديث مع " نداء الوطن": "أصبح واضحًا أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تمويل قوات الطوارئ الدولية. كما إنها تريد إحداث تغيير في مهمتها. وفي المقابل، نعمل من خلال فرنسا وبريطانيا إضافة إلى الجزائر أي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على حل مسألة تمويل "اليونيفيل" مع الإبقاء على مهمتها كما هي من دون تعديل وهذا ما يريده لبنان".
ويلفت رجي إلى المفارقة التي تلاحق قوات الطوارئ منذ حلولها في لبنان بعد ولادة القرار 1978 ما جعلها تقع بين فريقين يناصبانها العداء هما إسرائيل و"حزب الله". في وقت تبلغ موازنة هذه القوات سنويًا نصف مليار دولار خلقت على مدار الأعوام دورة اقتصادية عادت بالنفع على الجنوب وأهاليه الذين يبدون الود لـ "اليونيفيل" مع التخلي عنها عندما تقع الواقعة بينها وبين "حزب الله".
 
