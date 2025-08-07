واشنطن تميل إلى وقف تمويل اليونيفيل وتغيير مهماتها

Advertisement

قال والمغتربين في حديث مع " نداء الوطن": "أصبح واضحًا أن ستتوقف عن تمويل . كما إنها تريد إحداث تغيير في مهمتها. وفي المقابل، نعمل من خلال وبريطانيا إضافة إلى أي في على حل مسألة تمويل "اليونيفيل" مع الإبقاء على مهمتها كما هي من دون تعديل وهذا ما يريده ".ويلفت رجي إلى المفارقة التي تلاحق قوات الطوارئ منذ حلولها في لبنان بعد ولادة القرار 1978 ما جعلها تقع بين فريقين يناصبانها العداء هما و" ". في وقت تبلغ موازنة هذه القوات سنويًا نصف مليار دولار خلقت على مدار الأعوام دورة اقتصادية عادت بالنفع على الجنوب وأهاليه الذين يبدون الود لـ "اليونيفيل" مع التخلي عنها عندما تقع الواقعة بينها وبين "حزب الله".