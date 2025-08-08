لا حماسة انتخابية

Advertisement

دفع تصاعد المخاطر الأمنية والتوترات السياسية والمخاوف من إمكانية تجدد الحرب عددًا كبيرًا من المرشحين المستقلين للانتخابات النيابية إلى تجميد حملاتهم بانتظار اتضاح المسار السياسي والأمني في البلاد.وبحسب مصادر متابعة، فإن حالة الترقب والقلق من تطورات ميدانية مفاجئة، خصوصًا على الجبهتين الجنوبية والشرقية، دفعت هؤلاء المرشحين إلى إعادة حساباتهم، خصوصًا أن المزاج الشعبي بات منشغلاً بأمنه اليومي أكثر من الشعارات السياسية.كما أشار البعض إلى أن استمرار التهديدات قد يُستخدم لاحقًا كذريعة لتأجيل الانتخابات، وهو ما يضع المستقلين أمام تحديات إضافية في ظل ضبابية المرحلة المقبلة.