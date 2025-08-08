Advertisement

لبنان

مطر: نأمل بمزيد من القرارات الجريئة لإعادة لبنان إلى سكة الإشراق

Lebanon 24
08-08-2025 | 01:27
Doc-P-1402148-638902385485320788.png
Doc-P-1402148-638902385485320788.png photos 0
كتب النائب إيهاب مطر على منصة "إكس": "أدركنا أمس، نحن اللبنانيين التوّاقين إلى السلم والسيادة، أن رهاننا على الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام كان صائبًا. فها هي حكومة العهد قد اتخذت قرارًا تاريخيًا شجاعًا بإقرار الأهداف الواردة في ورقة الموفد الأميركي توماس باراك، رغم تلويح البعض بالميثاقية للطعن في الإجماع الوطني. نتطلع إلى الأمام، لمزيد من القرارات والخطوات الجريئة لإعادة هذا البلد إلى سكة التاريخ والإشراق من جديد".
