لبنان

استراتيجية انفتاحية..لاحتواء التصعيد

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
08-08-2025 | 01:30
يبدي "حزب الله" رغبة واضحة في التعاطي الإيجابي مع مختلف القوى السياسية خلال المرحلة المقبلة، باستثناء عدد محدود من الأطراف والشخصيات التي يعتبرها خرجت عن إطار الخصومة التقليدية.
وتشير أوساط مطلعة إلى "أن الحزب لا ينوي الذهاب نحو أي قطيعة، حتى مع من يوجّهون له انتقادات علنية، بل يسعى إلى تهدئة داخلية مدروسة".
وتُفهم هذه المقاربة كجزء من سياسة جديدة يعتمدها الحزب، تهدف إلى خفض التوتر السياسي وترتيب الأولويات، ومن المرجح أن تستمر هذه السياسة لعدة أشهر، في ظل ظروف إقليمية دقيقة تتطلب احتواء التصعيد وعدم الانجرار إلى اشتباكات داخلية".
 
المصدر: لبنان 24
