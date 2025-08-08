استراتيجية انفتاحية..لاحتواء التصعيد

Advertisement

يبدي " " رغبة واضحة في التعاطي الإيجابي مع مختلف خلال المرحلة المقبلة، باستثناء عدد محدود من الأطراف والشخصيات التي يعتبرها خرجت عن إطار الخصومة التقليدية.وتشير أوساط مطلعة إلى "أن الحزب لا ينوي الذهاب نحو أي قطيعة، حتى مع من يوجّهون له انتقادات علنية، بل يسعى إلى تهدئة داخلية مدروسة".وتُفهم هذه المقاربة كجزء من سياسة جديدة يعتمدها الحزب، تهدف إلى خفض التوتر السياسي وترتيب الأولويات، ومن المرجح أن تستمر هذه السياسة لعدة أشهر، في ظل ظروف إقليمية دقيقة تتطلب احتواء التصعيد وعدم الانجرار إلى اشتباكات داخلية".