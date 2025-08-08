30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير العمل في بعبدا
Lebanon 24
08-08-2025
|
01:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وزير العمل محمد
حيدر
رئيس الجمهورية
جوزاف عون
، في
قصر بعبدا
.
Advertisement
وأطلع حيدر
الرئيس عون
على نتائج زيارته إلى
العراق
واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين
العراقيين
، ومن بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
مواضيع ذات صلة
وصول وزير العمل محمد حيدر إلى بعبدا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء (mtv)
Lebanon 24
وصول وزير العمل محمد حيدر إلى بعبدا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء (mtv)
08/08/2025 10:27:35
08/08/2025 10:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا وعلى جدول الأعمال 11 بندًا أبرزها بند التعيينات
Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا وعلى جدول الأعمال 11 بندًا أبرزها بند التعيينات
08/08/2025 10:27:35
08/08/2025 10:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء بدأ جلسته في قصر بعبدا بغياب وزير المالية ياسين جابر ووزير العمل محمد حيدر (nbn)
Lebanon 24
مجلس الوزراء بدأ جلسته في قصر بعبدا بغياب وزير المالية ياسين جابر ووزير العمل محمد حيدر (nbn)
08/08/2025 10:27:35
08/08/2025 10:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول وزير الصحة ركان ناصر الدين الى بعبدا
Lebanon 24
وصول وزير الصحة ركان ناصر الدين الى بعبدا
08/08/2025 10:27:35
08/08/2025 10:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مِن كسر الميثاقية إلى تكريسها.. "الثنائي"يعلن بداية المعركة
Lebanon 24
مِن كسر الميثاقية إلى تكريسها.. "الثنائي"يعلن بداية المعركة
03:00 | 2025-08-08
08/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة السير "مكانك راوح"!
Lebanon 24
زحمة السير "مكانك راوح"!
02:30 | 2025-08-08
08/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة تستهدف "رابيد" على أوتوستراد عدلون - أنصارية.. وسقوط شهيد (فيديو)
Lebanon 24
مسيّرة تستهدف "رابيد" على أوتوستراد عدلون - أنصارية.. وسقوط شهيد (فيديو)
03:12 | 2025-08-08
08/08/2025 03:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
03:06 | 2025-08-08
08/08/2025 03:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دويهي: الحكومة تبنّت ما كنا ننادي به والمواجهة مستمرة
Lebanon 24
دويهي: الحكومة تبنّت ما كنا ننادي به والمواجهة مستمرة
03:00 | 2025-08-08
08/08/2025 03:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
14:00 | 2025-08-07
07/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-08-08
مِن كسر الميثاقية إلى تكريسها.. "الثنائي"يعلن بداية المعركة
02:30 | 2025-08-08
زحمة السير "مكانك راوح"!
03:12 | 2025-08-08
مسيّرة تستهدف "رابيد" على أوتوستراد عدلون - أنصارية.. وسقوط شهيد (فيديو)
03:06 | 2025-08-08
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
03:00 | 2025-08-08
دويهي: الحكومة تبنّت ما كنا ننادي به والمواجهة مستمرة
02:39 | 2025-08-08
بعد عملية رصد ومراقبة.. توقيف سارق درجات آلية بالجرم المشهود
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
08/08/2025 10:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 10:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 10:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24