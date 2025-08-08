Advertisement

لبنان

خلف: لا مواجهة للمشاريع التوسعية إلا بموقف وطني جامع

Lebanon 24
08-08-2025 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1402175-638902425241089821.jpg
Doc-P-1402175-638902425241089821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى النائب ملحم خلف أن "ما تحقق في جلسة الحكومة أمس، هو خطوة تحتاج إلى استكمال للوصول إلى رؤية موحدة وموقف وطني راسخ يقيم الدولة القادرة العادلة التي تبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كاملة، بما يبعث الطمأنينة في نفس الشعب أمام المخاطر الكبرى التي تتهدد البلاد".
Advertisement

ونبّه الى "أننا اليوم أمام لعبة أممٍ كبيرة تحمل مخاطر متزايدة من مشاريع تمددية وتغييرية لا يمكن مواجهتها إلا عبر موقف وطني جامع، لا بد من أن يترافق مع دعم حقيقي للجيش لتعزيز قدراته وتمكينه من الدفاع عن الوطن ودحر الاحتلال الإسرائيلي ووقف الانتهاكات، كما يجب تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإطلاق الأسرى بما يضمن حماية سيادة لبنان وطمأنة شعبه".
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
الراعي: الوطن لا يبنى إلا بأيدي أمينة ونفوس مستعدة لأن تخدم لا أن تستفيد
lebanon 24
08/08/2025 12:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: يجب ألا يفاجأ أحد بموقف ترامب بشأن إيران
lebanon 24
08/08/2025 12:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر يرد على mtv: لا أجنحة في صفوفنا وموقفنا من السلاح واضح
lebanon 24
08/08/2025 12:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم يدعو لوحدة وطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
08/08/2025 12:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2025-08-08
05:00 | 2025-08-08
04:56 | 2025-08-08
04:46 | 2025-08-08
04:40 | 2025-08-08
04:35 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24