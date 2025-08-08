خلف: لا مواجهة للمشاريع التوسعية إلا بموقف وطني جامع

31
رأى النائب
ملحم خلف
أن "ما تحقق في جلسة الحكومة أمس، هو خطوة تحتاج إلى استكمال للوصول إلى رؤية موحدة وموقف وطني راسخ يقيم الدولة القادرة العادلة التي تبسط سلطتها على الأراضي
اللبنانية
كاملة، بما يبعث الطمأنينة في نفس الشعب أمام المخاطر الكبرى التي تتهدد البلاد".
ونبّه الى "أننا اليوم أمام لعبة أممٍ كبيرة تحمل مخاطر متزايدة من مشاريع تمددية وتغييرية لا يمكن مواجهتها إلا عبر موقف وطني
جامع
، لا بد من أن يترافق مع دعم حقيقي للجيش لتعزيز قدراته وتمكينه من الدفاع عن الوطن ودحر
الاحتلال
الإسرائيلي
ووقف الانتهاكات، كما يجب تحديد جدول زمني لانسحاب
إسرائيل
من الأراضي المحتلة وإطلاق الأسرى بما يضمن حماية سيادة
لبنان
وطمأنة شعبه".
(الوكالة الوطنية)
