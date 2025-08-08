Advertisement

لبنان

جرادة: كان يجب اعتماد الحوار في ملف السلاح قبل أي خطوة

Lebanon 24
08-08-2025 | 02:35
اعتبر النائب الياس جرادة أنه "كان بإمكان الحكومة ان تعمتد مقاربة مختلفة في ملف حصر السلاح تنطلق من حوار وطني جامع للاتفاق على كيفية الولوج الى الدولة الفاعلة التي تحمي وتطمئن جميع مكوناتها، ومن ثم التوجه الى المجتمع الدولي لانتزاع ضمانات بحماية أمن لبنان".
واستبعد "حصول أي فوضى امنية مع الجيش"، مؤكدا "وجود الوعي الوطني الكافي لدى كل الأطراف ومنها حزب الله لعدم الانزلاق في اي مواجهة مع الجيش". (الوكالة الوطنية)
 
