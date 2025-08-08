جرادة: كان يجب اعتماد الحوار في ملف السلاح قبل أي خطوة

Advertisement

اعتبر النائب أنه "كان بإمكان الحكومة ان تعمتد مقاربة مختلفة في ملف حصر السلاح تنطلق من للاتفاق على كيفية الولوج الى الدولة الفاعلة التي تحمي وتطمئن جميع مكوناتها، ومن ثم التوجه الى لانتزاع ضمانات بحماية أمن ".واستبعد "حصول أي فوضى امنية مع الجيش"، مؤكدا "وجود الوعي الوطني الكافي لدى كل الأطراف ومنها لعدم الانزلاق في اي مواجهة مع الجيش". (الوكالة الوطنية)