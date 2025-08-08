الدفاع المدني: 97 مهمّة خلال 24 ساعة

Advertisement

أفادت بان عناصرها نفذت 97 مهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:-اخماد حرائق: 60: أعشاب: 39، نفايات: 13، سيارات: 3، منازل: 3، كهرباء: 1، مؤسسات: 1-انقاذ: 2-اسعاف: 22: حالات طارئة: 15، حوادث سير:5، نقل مرضى: 2-خدمات عامة: 10-سلامة عامة: 3