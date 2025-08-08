Advertisement

لبنان

الدفاع المدني: 97 مهمّة خلال 24 ساعة

Lebanon 24
08-08-2025 | 04:12
A-
A+

Doc-P-1402222-638902484325707284.png
Doc-P-1402222-638902484325707284.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بان عناصرها نفذت 97 مهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:
Advertisement
-اخماد حرائق: 60: أعشاب: 39، نفايات: 13، سيارات: 3، منازل: 3، كهرباء: 1، مؤسسات: 1

 -انقاذ: 2
-اسعاف: 22: حالات طارئة: 15، حوادث سير:5، نقل مرضى: 2
-خدمات عامة: 10
-سلامة عامة: 3
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني: مهمة 68 خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
08/08/2025 12:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: 113 مهمة خلال 24 ساعة
lebanon 24
08/08/2025 12:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: 98 مهمة خلال 24 ساعة
lebanon 24
08/08/2025 12:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: 128 مهمة خلال 24 ساعة
lebanon 24
08/08/2025 12:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2025-08-08
05:00 | 2025-08-08
04:56 | 2025-08-08
04:46 | 2025-08-08
04:40 | 2025-08-08
04:35 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24