Advertisement

لبنان

برو: أداء الحكومة يجرّ البلاد إلى التصادم مع مكوّن أساسي

Lebanon 24
08-08-2025 | 04:15
A-
A+



Doc-P-1402223-638902486482057024.jpg
Doc-P-1402223-638902486482057024.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو إلى أن "أصل الإقرار بورقة براك هو إذعان للإرادة الأميركيّة ، ويخالف المصالح اللبنانيّة والسيادة اللبنانية".
Advertisement

 ولفت خلال مقابلة مع التلفزيون" العربي"، إلى  "أننا لسنا نحن من خرج عن الدولة، بل السلطةُ التي تخلّت عن واجبها في حماية شعبها، وهي من ابتعدت عن جوهر الدولة ومفهومها الحقيقي".

وقال:" تُظهر غالبية بنود ورقة براك أنها تتيح للعدو الإسرائيلي هامشًا واسعًا للمماطلة والتسويف في تنفيذ التزاماته، في حين أن لبنان، من جانبه، قدّم تنازلات تمسّ نقاط قوّته، ووافق على تنفيذها ضمن مهلة محدّدة من دون أن يحصل على أي مقابل واضح".

وتابع: "إن أداء الحكومة يدفع نحو المواجهة مع الناس بشكل مباشر، ونرى في ما يحصل تجاوزًا للميثاق الوطني، وخصوصًا أن لبنان قائم على إدارة توافقية تحفظ توازن مكوّناته، وما جرى رغم غياب مكوّن أساسي نعتبره إخلالاً بالميثاقية".

وسأل: "هل يُعقل أن يُبَتّ قرار بهذه الحساسية خلال جلسة واحدة لمجلس الوزراء، يُدرج على جدول أعمالها في اليوم نفسه، ويُوزّع على الوزراء من قِبل مندوب سامي أميركي، ثم يُقرأ ويُوافق عليه دون نقاش معمّق؟".

تابع:"نحن أمام بنود تمسّ الأمن الداخلي، وتطال السيادة الوطنية، بل وقد تُغيّر مسار الصراع مع العدو الاسرائيلي الأمور بهذا الحجم لا تُمرّر بهذه الخفّة".

وختم : " إذا اختارت الدولة اللبنانيّة التصادم مع مكوّن أساسي من مكوّنات الوطن، دون تحقيق أي مكتسب وطني واضح، ودون أن يقابله انسحاب للعدو أو تنفيذ لما عليه من التزامات، نكون قد فرّطنا بوحدتنا الداخلية، وخسرنا عناصر قوّتنا في مواجهة العدو، وأسقطنا فرضية دعم لبنان من الخارج، التي لا يمكن أن تقوم إلا على قاعدة تماسكه الداخلي وثبات موقفه السيادي". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
ترزيان: الأرمن مكوّن أساسي في البلد وتم تخطينا وهذا الأمر "ما بيقطع"
lebanon 24
08/08/2025 12:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة أقرت بنودا في ورقة براك وإنسحاب الوزراء الشيعة "لن يجرّ إلى استقالة راهنا"
lebanon 24
08/08/2025 12:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سليمان: اللبنانيون ينتظرون أداء مختلفا من العهد والحكومة
lebanon 24
08/08/2025 12:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تكشف عن أقوى بطارية في تاريخ آيفون مع إصدار 17 برو ماكس
lebanon 24
08/08/2025 12:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2025-08-08
05:00 | 2025-08-08
04:56 | 2025-08-08
04:46 | 2025-08-08
04:40 | 2025-08-08
04:35 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24