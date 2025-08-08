Advertisement

لبنان

حماده استقبل وفد "الهيئات الإسلامية" و"عمدة بيروت" في مكتبه

Lebanon 24
08-08-2025 | 04:32
A-
A+
Doc-P-1402227-638902496242332765.png
Doc-P-1402227-638902496242332765.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حماده، في مكتبه في جريدة النهار في حضور الشيخ حسين حماده، وفدًا من قيادة تجمع الهيئات الإسلامية ومجلس عمدة بيروت برئاسة القاضي الدكتور فوزي أدهم، وأعضاء مجلس القيادة الذي ضم : مصطفى البوتاري، صوفي ظاظا، كمال نحاس، سهيل حلاوي، رياض شانوحة، صلاح الدين بتكجي، يوسف مرعي بو خالد،جمال عيتاني، جمال البوتاري، غسان حريري وسعيد طرابلسي. 
Advertisement

واشا بيانعن مكتب النائب حماده الى انه تم خلال اللقاء "التداول في الأوضاع الداخلية في لبنان وموضوع حصر السلاح والعدوان الذي تتعرض له غزة، والمجاعة التي تفتك بهم جرَّاء الحصار القاسي وانعكاس الأحداث التي جرت في السويداء على الوضع في الداخل اللبناني وكيفية تحصين الجبهة الداخلية مِنَ الفتن".

وقدم الوفد للنائب حماده درعا تكريمية. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
رئيس "التقدمي" استقبل وفد "الجماعة الاسلامية"
lebanon 24
08/08/2025 18:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تمام سلام استقبل وفد جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت لبحث الشؤون البيروتية
lebanon 24
08/08/2025 18:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء العسكري يباشر درس ملف خلية "حماس" و"الجماعة الإسلامية"
lebanon 24
08/08/2025 18:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" و"الكتائب" تستنكران الاعتداء على مكتب "المردة" في كفرصارون
lebanon 24
08/08/2025 18:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-08-08
10:57 | 2025-08-08
10:54 | 2025-08-08
10:40 | 2025-08-08
10:36 | 2025-08-08
10:30 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24