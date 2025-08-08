Advertisement

استقبل عضو "اللقاء " النائب مروان حماده، في مكتبه في جريدة النهار في حضور الشيخ حسين حماده، وفدًا من قيادة تجمع الهيئات الإسلامية ومجلس عمدة برئاسة القاضي الدكتور فوزي أدهم، وأعضاء مجلس القيادة الذي ضم : مصطفى البوتاري، ظاظا، كمال ، سهيل حلاوي، شانوحة، صلاح الدين بتكجي، يوسف مرعي بو خالد،جمال ، جمال البوتاري، غسان حريري وسعيد طرابلسي.واشا بيانعن مكتب النائب حماده الى انه تم خلال اللقاء "التداول في الأوضاع الداخلية في وموضوع حصر السلاح والعدوان الذي تتعرض له غزة، والمجاعة التي تفتك بهم جرَّاء الحصار القاسي وانعكاس الأحداث التي جرت في السويداء على الوضع في الداخل اللبناني وكيفية تحصين الداخلية مِنَ الفتن".وقدم الوفد للنائب حماده درعا تكريمية. (الوكالة الوطنية)