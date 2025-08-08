شحادة: الجيش وحده المخوّل حماية لبنان والدفاع عنه

Advertisement

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن " وحده هو الجهة المخولة حماية والدفاع عنه"، مشيراً إلى "إجماع اللبنانيين وأكثرية الوزراء على أن السلاح الخارج عن الدولة لا يشكل عنصر قوة، بل أصبح عبئاً على لبنان".وأوضح شحادة في حديث الى قناة "المشهد"، أنه "في الاجتماعين الأخيرين لمجلس الوزراء، كان من الواضح أن هناك أكثرية ساحقة من الوزراء أجمعت على أن سلاح " " لم يردع العدو من تدمير لبنان وضربه".وأضاف: "هناك شبه إجماع على أن هذا السلاح لم يعد له أي دور إيجابي بعد اليوم، وإذا كان هناك من يعتقد أنه كان له دور إيجابي في السابق، فإن هذه النظرية تغيرت لدى الجميع بعد دخول الحزب في حرب الإسناد، وتغيرت معها المعطيات والرأي ".وختم شحادة بالتأكيد أن "اللبنانيين أجمعوا على أن ما يحمي لبنان هو اولاً الجيش اللبناني، وهو الضامن الوحيد لأمن الدولة وسيادتها، وثانياً شبكة العلاقات الديبلوماسية والسياسية والصداقات الخارجية والانتشار اللبناني". (الوكالة الوطنية)