Advertisement

لبنان

شحادة: الجيش وحده المخوّل حماية لبنان والدفاع عنه

Lebanon 24
08-08-2025 | 04:35
A-
A+

Doc-P-1402230-638902499041330678.jpg
Doc-P-1402230-638902499041330678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن "الجيش اللبناني وحده هو الجهة المخولة حماية لبنان والدفاع عنه"، مشيراً إلى "إجماع اللبنانيين وأكثرية الوزراء على أن السلاح الخارج عن الدولة لا يشكل عنصر قوة، بل أصبح عبئاً على لبنان".
Advertisement

 وأوضح شحادة في حديث  الى قناة "المشهد"، أنه "في الاجتماعين الأخيرين لمجلس الوزراء، كان من الواضح أن هناك أكثرية ساحقة من الوزراء أجمعت على أن سلاح "حزب الله" لم يردع العدو الإسرائيلي من تدمير لبنان وضربه".

وأضاف: "هناك شبه إجماع على أن هذا السلاح لم يعد له أي دور إيجابي بعد اليوم، وإذا كان هناك من يعتقد أنه كان له دور إيجابي في السابق، فإن هذه النظرية تغيرت لدى الجميع بعد دخول الحزب في حرب الإسناد، وتغيرت معها المعطيات والرأي العام اللبناني".

وختم شحادة بالتأكيد أن "اللبنانيين أجمعوا على أن ما يحمي لبنان هو اولاً الجيش اللبناني، وهو الضامن الوحيد لأمن الدولة وسيادتها، وثانياً شبكة العلاقات الديبلوماسية والسياسية والصداقات الخارجية والانتشار اللبناني". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الصدي: جيشنا وحده المخول حمل السلاح للدفاع عن السيادة
lebanon 24
08/08/2025 18:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: حماية لبنان تأتي عبر الدبلوماسية (العربية)
lebanon 24
08/08/2025 18:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: الجيش هو الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان
lebanon 24
08/08/2025 18:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: بدأت تسقط محرّمات وتُرفع حصانات وتُلاحق وتُسجن شخصيات متورطة في ملفات عدّة بلا حماية من أحد وهذه بداية طريق المحاسبة الطويل وحدهم القضاة مسؤولون عنه
lebanon 24
08/08/2025 18:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-08-08
10:57 | 2025-08-08
10:54 | 2025-08-08
10:40 | 2025-08-08
10:36 | 2025-08-08
10:30 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24