لبنان

"ما حدا يزايد علينا"... هذا ما قالته الزين عن الاستقالة من الحكومة

Lebanon 24
08-08-2025 | 04:40
شددت وزيرة البيئة تمارا الزين على أن "اعتراضنا لم يكن يوماً على تكليف الجيش"، قائلة: "ما حدا يزايد علينا".
واعتبرت الزين في حديث لـ"الجديد" أن "الاتفاقية تمسّ بسيادة لبنان وتحتاج إلى تشاورات أوسع وإجماع وطني".

وردًا على سؤال عن الاستقالة من الحكومة، قالت الزين: "لو كانت نيتنا التعطيل لما شاركنا في الجلسات وكل شيء مرهون بتطور الأوضاع والمسار الذي ستتخذه الأمور".
