"ما حدا يزايد علينا"... هذا ما قالته الزين عن الاستقالة من الحكومة

شددت وزيرة البيئة على أن "اعتراضنا لم يكن يوماً على تكليف الجيش"، قائلة: "ما حدا يزايد علينا".واعتبرت في حديث لـ"الجديد" أن "الاتفاقية تمسّ بسيادة وتحتاج إلى تشاورات أوسع وإجماع وطني".وردًا على سؤال عن الاستقالة من الحكومة، قالت الزين: "لو كانت نيتنا التعطيل لما شاركنا في الجلسات وكل شيء مرهون بتطور الأوضاع والمسار الذي ستتخذه الأمور".