لبنان

الحرارة تلامس الـ 41 درجة.. استعدّوا لموجة حارّة غير مسبوقة ستضرب لبنان!

Lebanon 24
08-08-2025 | 06:04
Doc-P-1402260-638902556817065719.jpg
Doc-P-1402260-638902556817065719.jpg photos 0
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال 8 درجات، بينما ترتفع بشكل محدود على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة كتل هوائية حارة، مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة  في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر ويستمر تأثيرها حتى الأسبوع المقبل.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تلامس الـ 41 درجة ، مع بداية ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل اعتبارا من المساء حيث يزداد الشعور بالحر، وتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة مع رياح ناشطة  أحيانا.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق  الجبال وفي الداخل، بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود الـ 8 درجات، بينما ترتفع بشكل محدود على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل، وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الجبلية والساحلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، و يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا .

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يزيد معها  الشعور بالحر.
