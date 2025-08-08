Advertisement

لبنان

حريق كبير في وادي نهر الجوز.. والاهالي يناشدون الجهات المختصة

Lebanon 24
08-08-2025 | 06:50
اندلع حريق كبير في وادي نهر الجوز الممتد بين بلدات تعبورة وكفتون في قضاء الكورة، وكذلك في بلدتي قسميا وكفرحي في قضاء البترون.
وناشد الأهالي الجهات المختصة سرعة التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد الحريق والسيطرة عليه قبل تفاقم أضراره.
