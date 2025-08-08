Advertisement

لبنان

قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
08-08-2025 | 07:30
بعد ارتفاع الجرائم والسرقات، قرّرت بلديّات جديدة منع تجوّل الأجانب بعد الساعة العاشرة ليلاً. 

كما قرّرت البلديّات منع سير الدراجات الناريّة، لأنّ مُعظم السرقات وعمليّات النشل، يُنفّذها أشخاص يقودون دراجات ناريّة.
واستثنت البلديّات عمال التوصيل "الدليفري"، وبدأت بتسيير دوريات ليليّة لتطبيق القرار.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

