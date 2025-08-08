حاصباني: الإصلاح يجب ان يشمل القطاع المالي والعام والقضاء وحصر السلاح

Advertisement

ألقى نائب كلمة في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال، برعاية رئيس الجمهورية .ولفت الى " الإصلاح يقوم على أربعة أسس، اصلاح القطاع المالي والقطاع العام والقضاء وحصر السلاح بيد الدولة وهي:- اصلاح القطاع المالي عبر سلة قوانين من رفع السرية المصرفية و معالجة وضع المصارف الذين تم اقرارهما وصولا إلى القانون الأساسي وهو الانتظام المالي وإعادة الودائع. والربط بين نفاذ قانون هيكلة المصارف وقانون أعادة الودائع هدفه حماية المودعين كي لا يتم شطب مصارف قبل تحديد مسؤوليات إعادة الودائع وحماية حقوق المودعين. ومن يطعن بهذا القانون هو يطعن بحقوق المودعين.- إصلاح القطاع العام بتقليص حجمه وتكلفته وحصر عمله بالتخطيط ورسم السياسات والرقابة والتنظيم، وادخال القطاع الخاص في العمليات التجارية لاستبدال الحاجة لتمويل القطاع العام وزيادة الديون إلى استثمارات في النمو الاقتصادي وفي إنتاجية اعلى، لأن بطبيعة القطاعين العام والخاص، ان الأخير يتمتع بإنتاجية أعلى نصية حول العالم. وعملنا على اقتراح قانون لإعادة أصول الدولة التجارية لتحسين أدائها والمساهمة في تمويل الخزينة واعادة الودائع.- الإصلاح القضائي لأهميته في حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين وتأمين تطبيق القوانين.- بسط سيادة كامل أراضيها وحصر استخدام العنف بالقوى العسكرية والأمنية الشرعية لتأمين الاستقرار لتحقيق النوع الاستثماري والاقتصادي. والشق الأمني من الإصلاح هو أساسي لان من دونه لا تفيد الإصلاحات الأخرى ولا يمكن ان تتحقق. وهناك من يقول ان الاقتصاد كان ينمو في ظل السلاح، نذكره ان هذا المو كان اصطناعيا ومدعوما بتثبيت سعر الصرف ودعم الاستيراد، مما أدى إلى الإنهيار لاحقا.