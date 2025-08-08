تنبيه من قوى الأمن للمواطنين... هذا ما سيشهده أوتوستراد غزير الليلة

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:عطفًا على بلاغنا السّابق المتعلّق بأعمال صيانة للفواصل الحديديّة على جسر – مقابل “الهوم سيتي” على المسلكين الشرقي والغربي لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ 30-07-2025 خلال ساعات الليل، وبما أنّ الأعمال ستنتهي اليوم على المسلك الشرقي باتجاه الشّمال، وصيانة الفواصل لم تتمّ بشكل كامل بعد، لذلك قام المُتعهّد بوضع عارضة حديديّة حفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا لتضرّر الأشغال غير المكتملة ممّا سيؤدّي إلى زحمة سير خانقة باتّجاه الشّمال. كما جرى وضع عناصر من مفرزة سير ، لتسهيل حركة السّير.لذلك يُرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر ولافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.