المقداد: نتائج الجلسة الحكومية مجرد حبر على ورق

أكد النائب علي المقداد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، على ضرورة حماية بكل أطيافه عبر مقاومته وجيشه الذي يجب أن يبقى داعمًا للمقاومة والشعب.

جاء ذلك خلال مراسم تشييع الشهيد الدكتور علاء هاني حيدر في بلدة كفردان، حيث وصف الشهيد بأنه كان يجمع بين الجهاد بالقلم والبندقية، وعاهد على الوفاء لدمائه الطاهرة.



وأشار المقداد إلى أن استشهاد الشهيد تزامن مع جلسة في صادقت على استهدافه، مشددًا على أن قرارات الحكومة تخدم مصالح أميركا وإسرائيل، واعتبر ما جرى في لا يستحق سوى أن يبقى حبرًا على ورق.



كما روى المقداد اتصالًا مع والدة ثلاثة رفضت التخلي عن سلاح المقاومة طالبة استعادة أبنائها والشهيد الله، مؤكدًا أن التخلي عن السلاح مستحيل، وأن المقاومة تمثل الحماية والاستقرار للبنان. وحذر من اللعب بالنار، مشيرًا إلى أن كل شريف يرفض الذل هو مقاوم، وأن عوائل لن تسمح ببيع دماء أبنائهم.