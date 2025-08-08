Advertisement

لبنان

المقداد: نتائج الجلسة الحكومية مجرد حبر على ورق

Lebanon 24
08-08-2025 | 08:26
A-
A+
Doc-P-1402318-638902637753906587.jpg
Doc-P-1402318-638902637753906587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد النائب علي المقداد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، على ضرورة حماية لبنان بكل أطيافه عبر مقاومته وجيشه الذي يجب أن يبقى داعمًا للمقاومة والشعب.
Advertisement
 
 
جاء ذلك خلال مراسم تشييع الشهيد الدكتور علاء هاني حيدر في بلدة كفردان، حيث وصف الشهيد بأنه كان يجمع بين الجهاد بالقلم والبندقية، وعاهد المقاومة على الوفاء لدمائه الطاهرة.

وأشار المقداد إلى أن استشهاد الشهيد تزامن مع جلسة في القصر الجمهوري صادقت على استهدافه، مشددًا على أن قرارات الحكومة تخدم مصالح أميركا وإسرائيل، واعتبر ما جرى في مجلس الوزراء لا يستحق سوى أن يبقى حبرًا على ورق.

كما روى المقداد اتصالًا مع والدة ثلاثة شهداء رفضت التخلي عن سلاح المقاومة طالبة استعادة أبنائها والشهيد السيد حسن نصر الله، مؤكدًا أن التخلي عن السلاح مستحيل، وأن المقاومة تمثل الحماية والاستقرار للبنان. وحذر من اللعب بالنار، مشيرًا إلى أن كل شريف يرفض الذل هو مقاوم، وأن عوائل الشهداء لن تسمح ببيع دماء أبنائهم.
مواضيع ذات صلة
مسؤول في "حزب الله": لا أحد يستطيع نزع السلاح والقرار مجرد حبر على ورق!
lebanon 24
08/08/2025 18:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المقداد: الجلسة ليست مفصلية
lebanon 24
08/08/2025 18:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله" عن نزع السلاح: كل ما تسمعوه حبر على ورق
lebanon 24
08/08/2025 18:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء وثائق الاتصال حبر على ورق
lebanon 24
08/08/2025 18:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:57 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2025-08-08
11:00 | 2025-08-08
10:57 | 2025-08-08
10:54 | 2025-08-08
10:40 | 2025-08-08
10:36 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24