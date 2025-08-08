حبشي: هل يسعى حزب الله فعلاً للميثاقية والانضمام إلى الطائف؟

هل يريد ح ز ب الله فعلاً أن ينضوي تحت مظلة الطائف؟ وهل يسعى فعلًا للميثاقية؟
وهل حرب الإسناد كانت ميثاقية؟
ومن أين أتت فتوى الميثاقية في إجتماعات مجلس الوزراء؟
مع العلم أنه حسب المؤرخ يوسف إبراهيم يزبك ينص الميثاق "أن ينأى لبنان بنفسه عن سياسات المحاور".
نرجو منكم ألا تبحثوا…
— Antoine Habchi (@antoinebhabchi) August 8, 2025
