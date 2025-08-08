Advertisement

لبنان

حبشي: هل يسعى حزب الله فعلاً للميثاقية والانضمام إلى الطائف؟

Lebanon 24
08-08-2025 | 08:38
 كتب النائب أنطوان حبشي عبر حسابه على منصة "إكس": "هل يريد حزب الله فعلاً أن ينضوي تحت مظلة الطائف؟ وهل يسعى فعلًا للميثاقية؟ وهل حرب الإسناد كانت ميثاقية؟ ومن أين أتت فتوى الميثاقية في إجتماعات مجلس الوزراء؟ مع العلم أنه حسب المؤرخ يوسف إبراهيم يزبك ينص الميثاق "أن ينأى لبنان بنفسه عن سياسات المحاور".

وأضاف: "نرجو منكم ألا تبحثوا في اجتهاد الإحتلال الأسدي، للعب على التعابير التي برّرت إحتفاظكم بسلاحكم في التسعينات بذريعة مواجهة  العدو". وتابع: "الأجدى أن يذهب حزب الله ويطلب من وزارة الداخلية ترخيصًا لـ"يلبنن" نفسه، وعندها نجتهد في تفسير الدستور والطائف. وليسلم السلاح للجيش إنقاذًا لنفسه وللبنان. فمن يبحث عن شرعية سلاحه في القانون اللبناني، عليه أوّلًا الخضوع للشرعية اللبنانية. الميثاقية في الطائف هي إسلامية - مسيحية وليست مذهبية. نقطة على السطر".
 
