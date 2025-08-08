حبشي: هل يسعى حزب الله فعلاً للميثاقية والانضمام إلى الطائف؟

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس": "هل يريد فعلاً أن ينضوي تحت مظلة ؟ وهل يسعى فعلًا للميثاقية؟ وهل حرب الإسناد كانت ميثاقية؟ ومن أين أتت فتوى الميثاقية في إجتماعات ؟ مع أنه حسب المؤرخ يوسف إبراهيم ينص الميثاق "أن ينأى بنفسه عن سياسات المحاور".



وأضاف: "نرجو منكم ألا تبحثوا في اجتهاد الإحتلال الأسدي، للعب على التعابير التي برّرت إحتفاظكم بسلاحكم في التسعينات بذريعة مواجهة العدو". وتابع: "الأجدى أن يذهب حزب الله ويطلب من ترخيصًا لـ"يلبنن" نفسه، وعندها نجتهد في تفسير والطائف. وليسلم السلاح للجيش إنقاذًا لنفسه وللبنان. فمن يبحث عن شرعية سلاحه في القانون اللبناني، عليه أوّلًا الخضوع للشرعية . الميثاقية في الطائف هي إسلامية - وليست مذهبية. نقطة على السطر".

نرجو منكم ألا تبحثوا…