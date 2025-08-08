31
لبنان
الراعي عرض مع زواره التطورات
Lebanon 24
08-08-2025
|
09:16
استقبل البطريرك
الماروني
الكردينال
مار بشارة بطرس الراعي
في المقر البطريركي في الديمان، الوزير السابق إبراهيم الضاهر، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، بالإضافة إلى مشروع قانون الانتخاب.
كما استقبل
الراعي
شفيق رحمة، ثم إلياس لاوون.
وفي وقت لاحق من النهار، استقبل منسق
تيار
"المردة" في قضاء بشري، المحامي ريمون الزاعوق، برفقة وفد من مسؤولي المناطق، حيث تم التطرق إلى مختلف المواضيع السياسية والمعيشية، لا سيما الوضع الأمني في ظل المستجدات الراهنة.
وشدد الزاعوق على أهمية الوحدة الداخلية بشكل عام، والمسيحية خصوصًا، في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والمنطقة.
كما استقبل الراعي بطريرك الكلدان في
العراق
والعالم، لويس ساكو، وجرى عرض الشؤون الكنسية العامة.
