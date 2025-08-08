الراعي عرض مع زواره التطورات

Advertisement

استقبل البطريرك الكردينال في المقر البطريركي في الديمان، الوزير السابق إبراهيم الضاهر، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، بالإضافة إلى مشروع قانون الانتخاب.كما استقبل شفيق رحمة، ثم إلياس لاوون.وفي وقت لاحق من النهار، استقبل منسق "المردة" في قضاء بشري، المحامي ريمون الزاعوق، برفقة وفد من مسؤولي المناطق، حيث تم التطرق إلى مختلف المواضيع السياسية والمعيشية، لا سيما الوضع الأمني في ظل المستجدات الراهنة.وشدد الزاعوق على أهمية الوحدة الداخلية بشكل عام، والمسيحية خصوصًا، في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والمنطقة.كما استقبل الراعي بطريرك الكلدان في والعالم، لويس ساكو، وجرى عرض الشؤون الكنسية العامة.