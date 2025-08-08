Advertisement

لبنان

بعد تصريحات عراقجي.. تكليف الامانة العامة في "الخارجية" باستدعاء السفير الإيراني لدى لبنان

08-08-2025 | 09:36
أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّه تمّ تكليف الأمانة العامة في وزارة الخارجية بناءً على طلب الوزير يوسف رجي، باستدعاء السفير الإيراني لدى لبنان على خلفية تصريحات وزير الخاجية الإيراني عباس عراقجي بشأن سلاح "حزب الله".
مواضيع ذات صلة
مخزومي: لاستدعاء السفير الإيراني ووضع حد للتعدي الديبلوماسي
lebanon 24
08/08/2025 18:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"مرفوضةٌ ومدانة"... "الخارجية" ردًّا على تصريحات عراقجي: مساس بسيادة لبنان
lebanon 24
08/08/2025 18:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإيراني لدى روسيا: استئناف المفاوضات مع أميركا يتطلب التزاما واضحا منها ورفعا للعقوبات
lebanon 24
08/08/2025 18:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: إسرائيل استهدفت بشكل أعمى مناطق مأهولة بالسكان دون أي تحذير مسبق
lebanon 24
08/08/2025 18:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
