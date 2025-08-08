Advertisement

لبنان

بالصورة.. طائرة إسرائيلية تستهدف جرافة في الجنوب

Lebanon 24
08-08-2025 | 11:21
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء الجمعة، جرافة في منطقة المطيط، عند أطراف بلدة عيترون - جنوب لبنان.
وأسفرت الغارة عن خسائر في الماديات، فيما توجهت فرق الإطفاء والإسعاف إلى المكان.
 
 
بالفيديو.. طائرة إسرائيلية تستهدف درّاجة في جنوب لبنان
lebanon 24
09/08/2025 01:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. طائرة إسرائيلية تقصف معملاً للحجارة في الجنوب
lebanon 24
09/08/2025 01:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان24": الغارات الإسرائيلية استهدفت هنغارات وجرافات عند أطراف دير سريان في جنوب لبنان
lebanon 24
09/08/2025 01:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تضرّر جرافة في مركبا بعدما ألقت طائرة "درون" إسرائيليّة قنبلة على حرش البلدة
lebanon 24
09/08/2025 01:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24
من نحن
