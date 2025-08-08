من وزارة الدفاع.. هذا ما أعلنه مدير عام الإسكان

زار رئيس لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الوطني ميشال منسى، في مكتبه في الوزارة.

Advertisement



وجرى عرض لـ"مشاريع مصرف الإسكان والجهود المبذولة لتأمين قروض إضافية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة والقوات المسلحة ".

بعد اللقاء، قال حبيب: "تشرفنا بزيارة وزير الدفاع اللواء ميشال منسى وأطلعناه على الجهود المبذولة لتأمين القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة والقوى المسلحة اللبنانية، وكانت الآراء متطابقة في هذا الموضوع".

أضاف: "كذلك، أطلعناه على آلية تطبيق قرار الحكومة رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، وعلى مشاريع مصرف الإسكان المستقبلية في ما خص تأمين القروض بالليرة اللبنانية من أموال مصرف الإسكان الخاصة والتي أقرّها مجلس الإدارة ، ونحن في طور البحث عن الوسيلة الأفضل لإعطاء هذه القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة والقوات المسلحة اللبنانية".





وتمنى حبيب من الجميع "دعم مصرف الإسكان لما له من مصداقية لدى الصناديق العربية التي تتلقف بإيجابية أي اقتراح لقروض جديدة لمصرف الإسكان".

وشكر "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة مجتمعة، الذين لا يوفرون جهدا في سبيل تأمين مزيد من القروض الجديدة لدعم مصرف الإسكان من أجل مساعدة الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة".

وختم: "يدنا ممدودة للتعاون مع الجميع، فنحن لا نطمح إلى أخذ دور أحد في أي موقع كان، إنما نمد يدنا لمن يرغب في التعاون معنا بكل ترحيب ومودة".