Advertisement

لبنان

من وزارة الدفاع.. هذا ما أعلنه مدير عام الإسكان

Lebanon 24
08-08-2025 | 12:21
A-
A+
Doc-P-1402390-638902778562163078.jpg
Doc-P-1402390-638902778562163078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، في مكتبه في الوزارة.
Advertisement
 

وجرى عرض لـ"مشاريع مصرف الإسكان والجهود المبذولة لتأمين قروض إضافية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة والقوات المسلحة اللبنانية".
بعد اللقاء، قال حبيب: "تشرفنا بزيارة وزير الدفاع اللواء ميشال منسى وأطلعناه على الجهود المبذولة لتأمين القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة والقوى المسلحة اللبنانية، وكانت الآراء متطابقة في هذا الموضوع".
 
أضاف: "كذلك، أطلعناه على آلية تطبيق قرار الحكومة رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، وعلى مشاريع مصرف الإسكان المستقبلية في ما خص تأمين القروض بالليرة اللبنانية من أموال مصرف الإسكان الخاصة والتي أقرّها مجلس الإدارة منذ فترة، ونحن في طور البحث عن الوسيلة الأفضل لإعطاء هذه القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة والقوات المسلحة اللبنانية".


وتمنى حبيب من الجميع "دعم مصرف الإسكان لما له من مصداقية لدى الصناديق العربية التي تتلقف بإيجابية أي اقتراح لقروض جديدة لمصرف الإسكان".
وشكر "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة مجتمعة، الذين لا يوفرون جهدا في سبيل تأمين مزيد من القروض الجديدة لدعم مصرف الإسكان من أجل مساعدة الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة".
وختم: "يدنا ممدودة للتعاون مع الجميع، فنحن لا نطمح إلى أخذ دور أحد في أي موقع كان، إنما نمد يدنا لمن يرغب في التعاون معنا بكل ترحيب ومودة".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
25 ألف دولار شهرياً لمدير مصرف الإسكان
lebanon 24
09/08/2025 01:48:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير العلاقات العامة بوزارة الدفاع السورية: ما حدث اليوم من إسرائيل جاء مغايرا لتوقعاتنا
lebanon 24
09/08/2025 01:48:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير عام هيئة الاستثمار السورية يعلن عن 12 مشروعا بقيمة 14 مليار دولار
lebanon 24
09/08/2025 01:48:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أنطوان حبيب من دار الفتوى: رفع قيمة قرض الإسكان إلى 100 ألف دولار
lebanon 24
09/08/2025 01:48:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:02 | 2025-08-08
16:56 | 2025-08-08
16:47 | 2025-08-08
16:39 | 2025-08-08
16:21 | 2025-08-08
15:58 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24