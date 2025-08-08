رسمياً.. دولة أوروبية تعلن استعدادها دعم الجيش

تلقى والمغتربين، ، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية ، ألباريس.

وهنّأ ألباريس على القرار الذي اتّخذته بحصر السلاح بيد القوى الشرعية وبسط سلطتها على كامل الأراضي ، مؤكداً دعم بلاده السياسي والدبلوماسي للبنان، ومعرباً عن استعداد إسبانيا لتقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني وفق احتياجاته.