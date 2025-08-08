Advertisement

لبنان

رسمياً.. دولة أوروبية تعلن استعدادها دعم الجيش

Lebanon 24
08-08-2025 | 12:32
تلقى وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس.
وهنّأ ألباريس الحكومة اللبنانية على القرار الذي اتّخذته بحصر السلاح بيد القوى الشرعية وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً دعم بلاده السياسي والدبلوماسي للبنان، ومعرباً عن استعداد إسبانيا لتقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني وفق احتياجاته.
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24